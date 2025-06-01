تحارب السكتة الدماغية.. 5 أطعمة ومشروبات تحمي قلبك وتضبط ضغط الدم

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية أن تحافظ على صحتك، وتحميك من أمراض خطيرة تهدد القلب، إضافة إلى مشكلات صحية مثل السكتة الدماغية، وذلك عن طريق ضبط مستويات ضغط الدم.

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم، بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض الخطيرة، فما الأطعمة والمشروبات التي تضبط مستوياته؟.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم في تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، وهو ما يمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن صحة القلب، بحسب Food-ndtv.

الزنجبيل

الزنجبيل يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، لكن دون الإفراط في تناوله.

التمر الهندي

التمر الهندي غنى بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على ضبط ضغط الدم، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهو عامل مهم لحماية القلب.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم والفلافانول، ويمكنها خفض ضغط الدم عن طريق تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يرخي الأوعية الدموية، ولكن شريطة تناولها باعتدال.

الرمان

نظرا لأن الرمان غني بمضادات الأكسدة، فإنه يخفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو منظم رئيسي لضغط الدم، كما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

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