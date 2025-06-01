احذر.. تناول هذا المشروب الشهير بعد تركه فترة يسبب التسمم الغذائي

كتبت- أسماء مرسي:

عصير القصب هو أحد المشروبات الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، بفضل مذاقه المميز وخصائصه المنعشة، بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الجسم، لكن، ما لا يدركه البعض هو أن هذا المشروب يتحول إلى مصدر خطر إذا لم يُستهلك بشكل صحيح.

لماذا يصبح عصير القصب خطيرا عند تركه بعد فترة؟

يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن عصير القصب يحتوي على نسبة عالية جدا من السكروز (سكر طبيعي)، هذه النسبة تجعله بيئة ممتازة وسريعة لنمو البكتيريا والفطريات، خاصة في الأجواء الحارة.

وتابع أن بمجرد عصر القصب، يتعرض العصير للأكسجين، وهذا التفاعل بين السكر والهواء يسبب عملية أكسدة، ما يؤدي إلى تغير لون العصير ليصبح أغمق، ولكن الخطر الأكبر يكمن في أن البكتيريا تبدأ في التكاثر بسرعة إذا لم يتم شرب العصير خلال دقائق قليلة من عصره.

البكتيريا والخمائر.. خطر خفي في عصير القصب

تُشكل السكريات الموجودة في عصير القصب بيئة مثالية لنمو البكتيريا والخمائر، أنواع خطيرة مثل E. coli، Salmonella، وKlebsiella يمكن أن تتكاثر في العصير بسرعة إذا لم يُحفظ بشكل صحيح، هذا بدوره يؤدي إلى الإصابة بتسمم غذائي حاد، تظهر أعراضه على شكل قيء، ألم البطن، إسهال، ودوخة.

التبريد ليس كافيا دائما

حتى عند حفظ عصير القصب في الثلاجة بعد فترة من شرائه، فإن تركه لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات لا يكون كافيا للقضاء على البكتيريا التي بدأت تتشكل فيه، وذلك لأن التبريد يُبطئ نمو البكتيريا ولكنه لا يوقفها تماما، لذلك، يفضل استهلاكه طازجا قدر الإمكان لضمان سلامته وجودته.

علامات الخطر.. عندما يتغير لون العصير

وأشار "أخصائي التغذية العلاجية" إلى إن تغير لون العصير إلى لون أغمق هو مؤشر واضح على بداية التحلل أو التخمر، واستهلاكه في هذه الحالة يؤدي إلى مشكلات خطيرة في المعدة والأمعاء، خاصة لدى الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

لذلك، ينصح الطبيب بشرب عصير القصب فور عصره مباشرة، لضمان الاستفادة من فوائده وتجنب أي مخاطر صحية.