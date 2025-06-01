تتحول إلى سموم وتنفجر.. 9 أشياء احذر وضعها داخل الميكروويف

كتبت- شيماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الحديثة التي تساعد على تسخين الطعام في ثوانٍ معدودة، ولكن، هناك بعض الأشياء التي لا ينبغي وضعها في الميكروويف أبدا، لأنها يمكن أن تحترق أو تذوب أو تنفجر أو تتحول إلى مواد سامة، نستعرض أبرزها في هذا التقرير، وفقا لموقع "realsimple".

الفلفل الحار

عند تسخين الفلفل الأحمر الحار في الميكروويف، يتبخر مركب الكابسيسين الموجود فيه وينتشر في الهواء، لذا فإن فتح باب الميكروويف يعرضك لهذه الأبخرة التي قد تسبب تهيج وحرقة في الرئتين والحلق والعينين والأنف.

البيض المسلوق

عند تسخين البيض سواء كان مسلوقا بقشره أو مقشرا في الميكروويف، يتولد بخار بكميات كبيرة داخل البيضة، وبعد ذلك لا يجد هذا البخار منفذ للخروج من بياض البيض، مما يؤدي إلى تراكم الضغط بداخله بشكل خطير.

وعندما تقوم بقطع البيضة الساخنة، ينطلق هذا البخار المضغوط بشكل مفاجئ، ويمكن أن يتسبب هذا الانفجار في تناثر البيض الساخن، مما قد يؤدي إلى حروق مؤلمة على الجلد أو العينين.

البطاطس

غالبا ما تحتوي البطاطس على بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم (المسببة للتسمم الغذائي)، وعند طهيها وعدم تخزينها في الثلاجة فورا، يمكن أن تتكاثر أبواغ هذه البكتيريا.

كما أن تسخين البطاطس في الميكروويف لن يقتل هذه البكتيريا، لذا، فإن تناول البطاطس في اليوم التالي قد يسبب اضطراب في المعدة.

اللحوم المصنعة

يؤدي تسخينها في الميكروويف إلى تكوين نواتج أكسدة الكوليسترول التي ارتبطت بأمراض القلب التاجية والالتهابات وتراكم اللويحات في الشرايين، وغيرها من الحالات الصحية.

صلصة الطماطم

غالبا ما يؤدي تسخين صلصة الطماطم في الميكروويف إلى تناثرها، حيث يصعب على الحرارة والبخار الناتجين عن الصلصة الخروج عبر قوامها الكثيف أو حول قطع المكونات.

كما يتراكم البخار داخل الصلصة حتى يصبح قويا بما يكفي للانفجار على جدران الميكروويف.

وفي بعض الحالات، قد تنفجر الصلصة عند تحريكها، مما قد يؤدي إلى حروق وبقع في الملابس.

أشياء أخرى يجب تجنب وضعها في الميكروويف

الماء

حليب الأطفال أو حليب الأم

الحاويات البلاستيكية

حاويات بمقابض معدنية

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