يرفع السكر ويهدد قلبك وعظامك.. مشروب شائع احذر الإفراط فيه

كتبت- نورهان ربيع

رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها المشروبات الغازية ومذاقها المميز الذي يعشقه كثيرون، إلا أن الإفراط في تناولها يحمل مخاطر صحية جسيمة تؤثر على الجسم بشكل كبير.

فهي قد تكون سببًا في الإصابة بأمراض متعددة، ما يجعل من الضروري الحد من استهلاكها أو تجنبها تمامًا.

في السطور التالية، نستعرض أبرز الأضرار والآثار الجانبية لهذه المشروبات التي تؤثر على صحتك، بحسب موقع healthline.

1- المشروبات السكرية والغازية لا تُشعرك بالشبع، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.

يُوفر السكروز الموجود في المياه الغازية والمشروبات السكرية وهو أكثر أنواع السكر المُضاف شيوعًا، كميات كبيرة من سكر الفركتوز البسيط، والذي لا يخفض هرمون الجوع جريلين، ولا يُحفّز الشعور بالشبع بنفس طريقة الجلوكوز، وهو السكر الذي يتكوّن عند هضم الأطعمة النشوية، وفي إحدى الدراسات، استهلك الأشخاص الذين شربوا مشروبات غازية مُحلاة بالسكر، بالإضافة إلى نظامهم الغذائي الحالي، سعرات حرارية أكثر بنسبة 17% من ذي قبل، ولذلك فهي ترتبط بشكل كبير بزيادة الوزن.

2- شرب كميات كبيرة منها يتحول إلى دهون على الكبد

تُعد المشروبات السكرية أسهل وأكثر الطرق شيوعًا لتناول كميات زائدة من الفركتوز، وعند الإفراط في تناولها، يُصبح الكبد مُثقلًا ويحول الفركتوز إلى دهون.

3- يزيد السكر بشكل كبير من تراكم دهون البطن

يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بزيادة الوزن، وعلى وجه الخصوص، يرتبط الفركتوز بزيادة كبيرة في الدهون الخطرة حول البطن والأعضاء، والتي تُعرف باسم الدهون الحشوية أو دهون البطن، والتي ترتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

4- قد تُسبب المشروبات الغازية السكرية مقاومة الأنسولين - وهي سمة رئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي.

يُحرك هرمون الأنسولين الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، ولكن عند شرب المشروبات الغازية السكرية، قد تُصبح خلاياك أقل حساسية أو مقاومة لتأثيرات الأنسولين، وعندما يحدث هذا، يجب على البنكرياس إنتاج المزيد من الأنسولين لإزالة الجلوكوز من مجرى الدم- وبالتالي ترتفع مستويات الأنسولين في الدم، وتعرف هذه الحالة بمقاومة الأنسولين، وهي العامل الرئيسي وراء متلازمة التمثيل الغذائي وتعتبر خطوة نحو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

5- قد تكون المشروبات الغازية المحلاة بالسكر مُسببة للإدمان

من المُحتمل أن تكون المشروبات الغازية المحلاة بالسكر مادة مُسببة للإدمان، إذ ثبت أنه قد يكون للإفراط في تناول السكر آثار لإفراز مادة الدوبامين لدى بعض الأشخاص، مما يعطي شعورا بالمتعة حيث أن الدماغ مُبرمج للبحث عن أنشطة تُفرز الدوبامين، كما تُشير العديد من الدراسات إلى أن السكر والأطعمة السريعة المُصنعة بشكل عام تُؤثر على الدماغ مثل المخدرات القوية.

6- المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

لطالما ارتبط تناول السكر بخطر الإصابة بأمراض القلب، إذ ثبت أن المشروبات المحلاة بالسكر تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر في الدم، والدهون الثلاثية في الدم، وجزيئات LDL الصغيرة والكثيفة.

7- شاربي المشروبات الغازية أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

يرتبط السرطان عادةً بأمراض مزمنة أخرى، مثل السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، لهذا السبب، ليس من المستغرب أن ترتبط المشروبات السكرية بشكل متكرر بزيادة خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان مثل القولون والمستقيم والبنكرياس وبطانة الرحم لدى النساء.

8- السكر والأحماض في المشروبات الغازية تُشكل خطرًا على صحة الأسنان

من المعروف أن المشروبات الغازية السكرية ضارة بصحة الأسنان، إذ تحتوي الصودا على أحماض مثل حمض الفوسفوريك وحمض الكربونيك، وهذه الأحماض تكون بيئة شديدة الحموضة في الفم، مما يجعل أسنانك عرضة للتسوس.

اقرأ أيضا:

ما هو المرض الذي يعاني منه تامر عاشور؟- احذر هذه الأعراض

5 فئات ممنوعة من تناول "الفتة" في العيد- هذا ما تفعله بالقلب والكوليسترول

كنز الغابة.. سياح يعثرون على 600 قطعة مجوهرات بالصدفة

لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

يحميك من الفقر والنحس.. 7 طرق بسيطة لطرد الحسد من المنزل