تظهر عند الاستيقاظ.. 5 أعراض تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

كتبت - أسماء العمدة:

لا شك في أن الإصابة بجرثومة المعدة شائعة، وفي كثير من الحالات قد لا تظهر أي أعراض واضحة، لكن عندما تظهر الأعراض، فإنها غالبا ما تكون مزعجة وتؤثر على الجهاز الهضمي، وقد يزداد بعضها سوءًا في الصباح.

وإذا شعرت بهذه الأعراض خاصة في الصباح، فقد تكون مصابا بجرثومة المعدة، وفقا لما ورد عبر موقع MedicalXpress.

1- الغثيان والقيء عند الاستيقاظ

يعد الغثيان، وربما القيء، من الأعراض الشائعة التي قد تلاحظها فور استيقاظك من النوم.

2- ألم أو حرقة في المعدة

قد تشعر بألم حارق أو وخز في الجزء العلوي من البطن. غالبًا ما يزداد هذا الألم سوءًا عندما تكون المعدة فارغة، أي في الصباح الباكر قبل تناول الفطور، وقد يتحسن مؤقتًا بعد تناول الطعام.

3- الانتفاخ والغازات

قد تشعر بامتلاء أو انتفاخ في البطن، مع زيادة في التجشؤ والغازات.

4- فقدان الشهية

قد تلاحظ عدم رغبة في تناول الطعام، خاصة وجبة الإفطار.

5- الشعور بالشبع السريع

قد تشعر بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة جدًا من الطعام.

أعراض أخرى لجرثومة المعدة قد تظهر في أي وقت على الجسم

فقدان الوزن غير المبرَّر، نتيجة لفقدان الشهية أو سوء امتصاص العناصر الغذائية.

- التعب والإرهاق المستمر.

- رائحة الفم الكريهة بسبب اضطرابات الهضم.

- تغير في لون البراز ليصبح داكنًا أو أسود ما قد يشير إلى وجود نزيف داخلي.

- صعوبة في البلع في بعض الحالات المتقدمة.

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