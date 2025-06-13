5 أطعمة تخفض الكوليسترول وتحمي الشرايين

كتبت- نرمين ضيف الله

تُظهر الأبحاث الطبية الحديثة أن تبني نظام غذائي نباتي غني بالألياف والدهون الصحية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتعزيز صحة القلب.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز الأطعمة النباتية، وفق موقعي"هيلث لاين"، "ويب ميد".

الفاصوليا والحمص

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrition 2025 أن تناول كوب واحد يوميًا من الحمص أو الفاصوليا السوداء لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما ساعدت هذه الأطعمة في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

الشوفان

يُعتبر الشوفان مصدرًا غنيًا بالألياف القابلة للذوبان، خاصة البيتا-غلوكان، التي تساهم في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وفقًا لمؤسسة Harvard Health Publishing، يمكن أن يساعد تناول الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 10%.

المكسرات

تُظهر الدراسات أن تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق يمكن أن يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

وفقًا لموقع WebMD، يُنصح بتناول حوالي 30 جرامًا من المكسرات يوميًا لتحقيق هذه الفوائد.

بذور الشيا

تُعتبر بذور الشيا من المصادر النباتية الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

و يمكن أن تساعد بذور الشيا في تقليل ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون.

التوت

يُعتبر التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

وفقًا لموقع Healthline، يمكن أن يساعد تناول التوت في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

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