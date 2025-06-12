ماذا يحدث لسموم الكبد عند تناول عصير البنجر؟

كتب – سيد متولي

يُستهلك البنجر كعصير إضافي، أو مسلوق، أو مجفف في الفرن، أو مخلل، أو مهروس، أو مربى، ويُصنف كواحد من أفضل عشرة نباتات ذات نشاط مضاد للأكسدة، فهو غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا، مثل البيتايين والنترات ومضادات الأكسدة، لكن ما تأثيره على سموم الكبد؟.

مرض الكبد الدهني وعصير البنجر

في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، تصدّر مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) قائمة أمراض الكبد المزمنة مؤخرًا، ويُمكن لعصير البنجر أن يُقلّل من تدهن الكبد (التسلل الدهني إلى الكبد) ويُجنّب الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، بحسب بحسب تايمز أوف إنديا.

و يحتوي البنجر على البيتين، وهي مادة تُساعد الكبد على استقلاب الدهون والتخلص من السموم، كما يمتلك عصير البنجر خصائص مضادة للالتهابات قد تُخفّف من التهاب الكبد.

فوائد عصير البنجر للكبد

ويُحسّن عصير البنجر عملية الأيض، ويُسهّل تكسير الدهون، ويمنع تراكمها المفرط في الكبد.

وبمساعدة خلايا الكبد على تكسير الدهون بكفاءة أكبر، لا يُحسّن البيتين وظائف الكبد بشكل عام فحسب، بل يُخفّف أيضًا الالتهابات، ما يُؤدي إلى كبد أكثر صحة على المدى الطويل.

كما يمكن لعصير البنجر أن يُساعد في صحة الكبد وإزالة السموم بفضل محتواه العالي من البيتين ومضادات الأكسدة، ما يسهل عملية إزالة السموم من الكبد، ويساعده في استقلاب الدهون، ومنع تراكمها، كما يُعزز صحة الهضم، ويُساعد الكبد على أداء وظيفته الطبيعية في إزالة السموم.

يحتوي البنجر على مستويات عالية من البيتالين (مضاد للأكسدة)، والذي يُمكن أن يُقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكبد.

ويتمتع البنجر بتأثير وقائي للكبد، حيث يمنع تراكم الدهون فيه بفعالية، كما أن البيتين الموجود به هو مانح للميثيل، ويُشارك في عملية نقل الميثيل في الكبد.

ويمكن لعصير البنجر أن يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، مثل الجلوتاثيون إس-ترانسفيراز، ما يدعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

ويُعد البنجر مصدرًا غنيًا بالنترات الغذائية، والتي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، هذا يعزز الدورة الدموية ويمكن أن يساعد في دعم وظائف الكبد بشكل غير مباشر.

والبنجر غني بالبيتالين، وهي مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للأكسدة قوية، تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهي حالة يمكن أن تتلف خلايا الكبد وتضعف وظائفها.

ومن خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، قد يوفر عصير البنجر بعض الحماية للكبد، فتساعد البيتالين في عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم من خلال تعزيز تخليق الإنزيمات التي تذيب السموم، والبيتين مادة طبيعية موجودة في البنجر تحافظ على صحة الكبد، فهو يساعد الجسم على هضم الدهون واستخدامها، من خلال منع الكبد من الاحتفاظ بالكثير من الدهون، وقد يحميك البيتين من أمراض مثل مرض الكبد الدهني.

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