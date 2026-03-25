قد تؤثر بعض العادات اليومية بشكل مباشر على كفاءة عمل القلب والأوعية الدموية، ولذا فإن تجنبها بعد الساعة 8 مساءً يؤدي دورا مهما في الوقاية من الأمراض القلبية.وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز العادات التي يجب تجنبها بعد الساعة 8 مساءً للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل تناول وجبات عشاء دسمة يرهق القلب؟

تناول وجبات كبيرة وغنية بالسعرات الحرارية في وقت متأخر من الليل يجبر الجهاز الهضمي على العمل بجهد زائد، وهذا يحول تدفق الدم إلى عملية الهضم، مما يجعل القلب يضخ بقوة أكبر ويخل بتنظيم ضغط الدم الليلي، وفقا لـ "هيلث".

هل شرب القهوة يضر بالقلب؟

تناول القهوة مساء يضر بالصحة، حيث يحفز الكافيين الجهاز العصبي ويزيد معدل ضربات القلب، مما يؤثر سلبا على دورات النوم.

كما يرتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

ما خطورة قضاء وقت طويل أمام الهاتف قبل النوم؟

التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهاتف أو التلفزيون يثبط إنتاج الميلاتونين ويؤخر النوم ويمنع القلب أيضا من العودة إلى إيقاعه الطبيعي للتعافي.

ما خطورة تناول الوجبات الخفيفة ليلا؟

السهر في وقت متأخر يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يؤدي إلى خيارات غير صحية مثل رقائق البطاطس والحلويات والأطعمة المصنعة.

كما إن ارتفاع مستويات السكر والدهون غير الصحية يزيد من مستويات الكوليسترول ويرهق الجهاز القلبي الوعائي مع مرور الوقت.

هل تؤثر ضغوطات العمل على القلب؟

العمل في وقت متأخر يزيد من مستويات التوتر وهرمون الكورتيزول، مما يحفز القلب على المدى الطويل.

تغييرات بسيطة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

النوم من 6 إلى 8 ساعات على الأقل يوميا.

ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

تجنب تصفح الهاتف قبل النوم.

الحرص على تناول وجبة صحية ومتوازنة.

