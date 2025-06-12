كتبت- أسماء مرسي:

تعرض آدم نجل الفنان تامر حسني لوعكة صحية، أدت إلى دخوله غرفة العناية المركزة عقب خضوعه إلى عمليتين جراحيتين داخل أحد المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

شارك الفنان تامر حسني تفاصيل الوعكة الصحية لنجله عبر صفحته على فيسبوك، موجها الشكر للجمهور على دعواتهم.

وكشف أن إصابة آدم كانت نتيجة انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية، محذرا من خطورة هذه الحالة وضرورة توخي الحذر عند ظهور الأعراض.

أعراض تنذر بانفجار الزائدة الدودية عند الأطفال

وفقا لموقع "clevelandclinic"، ألم البطن في أسفل الجانب الأيمن هو العرض الأبرز لالتهاب الزائدة الدودية عند الأطفال، يبدأ الألم حول السرة ثم ينتقل.

كما يواجه الطفل صعوبة في المشي ويزداد الألم مع الحركة أو السعال، وتشمل الأعراض الأخرى:

الغثيان والقيء.

فقدان الشهية.

الحمى.

أسباب وعوامل خطر انفجار الزائدة الدودية

التهابات البطن أو الجهاز الهضمي.

أمراض التهاب الأمعاء.

انسداد الزائدة الدودية بالبراز، الطفيليات، أو أورام.

أما عن عوامل الخطر، فهي تشمل:

العمر: الأطفال فوق 10 سنوات قد يكونون أكثر عرضة.

التاريخ العائلي: وجود حالات سابقة في العائلة.

مضاعفات إهمال علاج الزائدة الدودية

إذا تُرك التهاب الزائدة الدودية، فإنها تتمزق "تنفجر" هذا يؤدي إلى انتشار البكتيريا في البطن، ما يسبب عدوى خطيرة تسمى التهاب الصفاق.

وفي حالات أشد خطورة، تسبب العدوى البكتيرية في مجرى الدم حالة مهددة للحياة تعرف بـتعفن الدم.

متى تزور الطبيب؟

يجب زيارة الطبيب فورا عند ظهور أي من الأعراض المذكورة أعلاه، لتجنب المضاعفات الخطي

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