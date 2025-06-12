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مشروبات فريش ترطّب جسمك وتحميك من الجفاف.. احرص على تناولها

02:30 م الخميس 12 يونيو 2025

مشروبات

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كتبت – نرمين ضيف الله

تلعب الرطوبة دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الحلق والأغشية المخاطية، وحماية الجسم من الجفاف.

في السطور التالية، نستعرض أبرز المشروبات التي تساعد في ترطيب الجسم، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

ماء مع شرائح الخيار أو البطيخ

يساعد هذا الخليط على زيادة محتوى الماء في الجسم مع نكهات طبيعية خالية من السكر، إلى جانب الاستفادة من مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات ذات المحتوى المائي العالي.

ماء ليمون دافئ

تُسهم عصرة الليمون في ترطيب الغشاء المخاطي بفضل احتوائها على فيتامين C، كما تحفّز إفراز اللعاب وترطيب الحلق، خاصةً عند تناوله دافئًا.

شاي أعشاب خالٍ من الكافيين

أنواع مثل البابونج أو النعناع تساهم في تهدئة الحلق، وتزويده بسوائل دافئة تعزز الرطوبة، مما يجعلها بديلًا لطيفًا للماء الساخن.

مرق خفيف (شوربة فريش)

الشوربات المائية تساعد في ترطيب الجسم والحلق، وتفيد بشكل خاص في حالات الزكام أو الإرهاق، إذ تدعم الأغشية المخاطية بفعالية.

عصائر فواكه مخففة غير محلاة

مثل عصير البطيخ أو البرتقال المخفف، فهي غنية بمضادات الأكسدة وتُرطّب الغشاء المخاطي دون التسبب في رفع معدل السكر في الجسم.

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