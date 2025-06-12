خبيرة تحذر من ترك الأحذية عند مدخل المنزل- والسبب مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، من ترك الأحذية مبعثرة أمام المدخل أو داخله، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخلق طاقة سلبية ويسبب تشتتا يؤثر على الأجواء داخل المنزل.

الأحذية: مصدر طاقة سلبية؟

شددت "سونيا" على أهمية عدم السماح للضيوف بالدخول بالأحذية إلى المنزل، موضحة أن هذا ليس مجرد مسألة إتيكيت، بل يتعلق بالحفاظ على طاقة المكان.

كما نصحت بتجنب ترك الأحذية على الأرض بشكل فوضوي أو مقلوبة، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث مشكلات بين أفراد الأسرة.

لضمان تدفق الطاقة الإيجابية، من الضروري استخدام خزانة أحذية تُغلق عليها، أو ترتيب الأحذية بشكل منظم، لأن الفوضى الناتجة عن الأحذية المبعثرة تُسهم في زيادة المشاحنات، وارتفاع الأصوات، وكثرة الخلافات داخل المنزل.

سجادات الترحيب.. تجنبها

حذرت أيضا من استخدام السجادات أو "المشايات" عند باب المنزل التي تحتوي على كلمات ترحيب مثل "Welcome" أو "أهلا وسهلا"، لأن المشي على هذه الكلمات يمثل مشكلة طاقية كبيرة.

بدلاً من ذلك، تنصح باستخدام مشايات سادة خالية من أي كتابة، للحفاظ على تدفق الطاقة بشكل إيجابي.

اقرأ أيضًا:

من 3 مكونات.. نوع عصير يضبط الضغط ويقوي القلب والجهاز الهضمي

هذا ما يحدث للقولون والكلي عند تناول البطيخ.. مفاجأة صادمة

على طريقة أفلام الخيال العلمي.. سمكة قرش تسقط من السماء فما قصتها؟

3 أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

بجوازك المصري فقط.. 4 دول يمكنك زيارتها بسهولة وبدون تأشيرة

ليلة قمرية تدخل في هذه الأبراج الفلكية وتنقلب حياتهم العاطفية