سموم خفية.. 5 أطعمة ترفع مستويات السكر والضغط والكوليسترول معا

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع مستويات السكر والضغط والكوليسترول، وهي حالات صحية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تُركت دون علاج.

هناك العديد من الأطعمة الشائعة التي يتناولها الكثيرون بانتظام تُسهم في ارتفاع هذه المستويات، ما يعرض صحتك للخطر، وفقا لموقعي "health" و"verywellhealth".

الأطعمة الغنية بالسكر

تسبب ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم وزيادة الوزن، ولا تحتوي على قيمة غذائية وهذا بدوره يزيد من زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

الأطعمة المقلية

تحتوي على كربوهيدرات ثقيلة وصوديوم، ما يرفع سكر الدم، ويزيد الضغط والكوليسترول.

اللحوم المصنعة والمعالجة

غنية بالصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، والدهون المشبعة التي تزيد الكوليسترول، وتحتوي على مركبات ضارة.

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض

مثل الخبز والأرز الأبيض، عندما يتم تناول الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، فإنها تتحول بسرعة إلى جلوكوز (سكر الدم) في الجسم، هذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وحاد في مستويات السكر في الدم.

عندما يرتفع سكر الدم، يقوم الجسم بتحويل السكر الزائد عن حاجته إلى دهون، خاصة الدهون الثلاثية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

الوجبات السريعة

تحتوي على دهون متحولة ومشبعة وسكريات وسعرات حرارية عالية، ما يرفع الكوليسترول الضار والسكر والضغط.

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