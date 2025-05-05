صديق للكلى والقلب.. 5 عصائر فريش تذيب الدهون الثلاثية

كتبت - نرمين ضيف الله

في وقتٍ تتزايد فيه معدلات الإصابة بأمراض القلب والكلى، يعود الاهتمام مجددًا إلى الطبيعة كمصدر للعلاج والدعم الوقائي.

وتُعد العصائر الطبيعية أداة فعالة لتعزيز الصحة، ليس فقط من خلال تحسين الترطيب، بل أيضًا عبر دورها في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والقصور الكلوي.

فيما يلي نوضح 5 عصائر فريش يُنصح بها لدعم وظائف الجسم الحيوية، خاصة القلب والكلى، وفقًا لما نشره موقع “هيلث لاين”:

عصير الرمان.. مفيد للشرايين والكلى

الرمان من أكثر الفواكه غنى بمضادات الأكسدة، خاصة البوليفينولات، التي تساهم في خفض الدهون الثلاثية وتحسين تدفق الدم.

ويُظهر تأثيرًا وقائيًا على الكلى من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

عصير التوت الأزرق.. مقاتل الدهون الخفي

التوت غني بالأنثوسيانين، وهي مركبات نباتية فعالة في تقليل مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك الدهون الثلاثية.

كما يُعتقد أن التوت يعزز أداء الكلى عبر تحسين وظائف الأوعية الدقيقة.

عصير الجزر مع الزنجبيل.. مزيج نشط لحرق الدهون

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين والألياف، بينما يعزز الزنجبيل الأيض ويساعد في خفض مستويات الدهون.

هذا المزيج لا يحفز حرق الدهون فحسب، بل يدعم أيضًا صحة الكلى من خلال تقليل الالتهاب وتنظيم ضغط الدم.

عصير الليمون مع النعناع.. قلوية وانتعاش مع دعم كلوي

عصير الليمون مصدر غني بحمض الستريك، الذي يقلل من فرص تكون الحصوات الكلوية، ويساعد في تقليل الدهون الثلاثية عند دمجه مع الماء والنعناع الطازج، الذي يساهم بدوره في تحسين الهضم وامتصاص الدهون.

عصير الطماطم الطازج.. درع طبيعي للقلب

يحتوي على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي مرتبط بتقليل الدهون الثلاثية وتقوية عضلة القلب.

كما أن الطماطم غنية بالبوتاسيوم، الضروري لتنظيم ضغط الدم ودعم وظائف الكلى.