لمن يعاني من الدوخة العرضية نتيجة الجفاف أو اضطراب الدورة الدموية، هذه المشروبات تكون دعماً خفيفاً وآمناً لتهدئة الجسم واستعادة شعور الثبات والنشاط.

إليك 5 مشروبات طبيعية تخفف الدوخة وتعيد توازن جسمك وفق "Medical News".

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يُعرف بقدراته في تخفيف الغثيان والدوار، إذ تعمل مكوناته المضادة للالتهاب على تهدئة المعدة وتحفيز تدفّق الدم نحو الدماغ، ما قد يقلّل شعور الدوار أو الدوخة.

عصير ليمون مع قليل من الملح

أحيانًا يكون السبب وراء الدوخة هو الجفاف أو فقدان الأملاح مزيج الماء مع عصير ليمون ورشة ملح يساعد على ترطيب الجسم بسرعة وتوازن ضغط الدم، ما يمكن أن يقلل من الشعور بـدوخة فجائية.

ماء جوز الهند

عند فقدان الجسم نسبة من السوائل والأملاح نتيجة التعرق أو الجفاف، يمكن لماء جوز الهند بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم والمعادن.

يجعله خيارًا طبيعيًا ومنعشًا بدل العصائر المصنعة عند الشعور بالدوار.

شاي النعناع

إذا كانت الدوخة مصحوبة بغثيان أو اضطراب في الهضم أو توتر نفسي، فشاي النعناع قد يساعد على تهدئة المعدة وتهدئة الأعصاب، ما يساهم في تخفيف الدوخة بشكل عام.

عصير الرمان

عصير الرمان يمكن أن يحسّن من تدفّق الدم ويعزز من تزويد الدماغ بالأوكسجين، مما يقلل من الشعور بالدوخة خاصة إذا كان سببها ضعف الدورة الدموية أو فقر دم خفيف.