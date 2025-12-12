احذر ارتفاع الدهون الثلاثية.. هذه الأعراض قد تنذر بسكتة قلبية

تعد الدهون الثلاثية شكلاً من أشكال الدهون الموجودة في الدم، ويستخدمها الجسم كمصدر للطاقة، ورغم أهميتها، إلا أن ارتفاع مستوياتها بشكل مفرط يشكل خطراً صحياً كبيراً يُلقب بـ"القاتل الصامت" في كثير من الأحيان، نظراً لندرة ظهور الأعراض الواضحة إلا في المراحل المتقدمة أو الحالات شديدة الارتفاع.

وبحسب موقعي Mayo Clinic وclevelandclinic نستعرض في السطور التالية أبرز التفاصيل التي تتعلق بالدهون الثلاثة وعلاقته بالقلب.

العلاقة بين الدهون الثلاثية والقلب والسكتة القلبية

يرتبط ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ارتباطاً وثيقاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل الآلية الرئيسية للخطر ما يلي:

تصلب الشرايين

يساهم ارتفاع الدهون الثلاثية في تراكم الترسبات الدهنية، المعروفة بـ اللوحات، داخل جدران الشرايين، وبالتالي يتسبب هذا التراكم إلى تضييق الشرايين بمرور الوقت وتصلبها وإعاقة تدفق الدم، خاصة في الشرايين التاجية التي تغذي القلب.

زيادة خطر الجلطات

يمكن أن تتمزق هذه اللويحات، ما يحفز تكون جلطة دموية إذا سدت الجلطة شرياناً يغذي القلب بالكامل، يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية، وهي حالة طارئة تتسبب في توقف القلب عن العمل

خطر السكتة الدماغية

يزيد ارتفاع الدهون الثلاثية من خطر تراكم اللويحات في الشرايين السباتية التي تغذي الدماغ، ما يرفع احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

أعراض ارتفاع الدهون الثلاثية التي تستدعي تدخلا طبيا فوريا:

1- خطر الإصابة بالذبحة الصدرية، وهو عبارة عن شعور بألم أو ضغط أو ضيق في الصدر، خاصة عند بذل مجهود.

2- الشعور بضيق في التنفس عند القيام بنشاط خفيف أو صعود الدرج.

3- عدم انتظام في دقات القلب.

4- تنميل أو ضعف في الأطراف، نتيجة ضعف تدفق الدم.

5- ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن ينتقل إلى الظهر.

6- الشعور بالغثيان والقيء.

7- الإصابة بالحمى وزيادة في معدل ضربات القلب.