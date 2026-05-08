قد تمر أعراض السكري لدى النساء دون انتباه لسنوات، خاصة أن بعضها يتشابه مع الإرهاق اليومي أو التغيرات الهرمونية المعتادة.

لكن خبراء الصحة يؤكدون أن تجاهل هذه العلامات قد يؤخر اكتشاف المرض، ما يزيد من خطر المضاعفات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور، فإن الفحص الدوري لمستويات السكر يظل الوسيلة الأهم لاكتشاف المرض مبكرا، خاصة لدى النساء اللاتي يمتلكن عوامل خطر مثل السمنة أو التاريخ العائلي للإصابة بالسكري.

ما أبرز العلامات التحذيرية لمرض السكري لدى النساء؟



التهابات فطرية متكررة

ارتفاع السكر في الدم يخلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ما يؤدي إلى تكرار الالتهابات المهبلية وصعوبة علاجها أحيانا.

التهابات المسالك البولية

قد يؤدي السكري إلى ضعف المناعة، ما يزيد من فرص الإصابة المتكررة بالتهابات الجهاز البولي.

زغللة وتشوش الرؤية

الشعور المفاجئ بعدم وضوح الرؤية أو الغباش قد يكون من العلامات المبكرة لارتفاع السكر.

العطش المستمر وجفاف الفم

حتى مع شرب كميات كافية من الماء، قد يستمر الإحساس بالعطش بسبب اضطراب مستويات الجلوكوز.

الإرهاق والتعب المزمن

يشعر بعض المصابين بحالة من الإجهاد المستمر رغم الحصول على الراحة والنوم الكافي.

تغير لون الجلد

ظهور بقع داكنة ذات ملمس مخملي في الرقبة أو تحت الإبط قد يشير إلى مقاومة الإنسولين.

تنميل الساقين والقدمين

الإحساس بوخز أو حرقان في الأطراف قد يكون ناتجا عن تأثير ارتفاع السكر على الأعصاب.

