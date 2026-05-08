إعلان

أعراض صامتة للسكري عند النساء.. لا تتجاهليها

كتب : محمود عبده

01:00 ص 08/05/2026

السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قد تمر أعراض السكري لدى النساء دون انتباه لسنوات، خاصة أن بعضها يتشابه مع الإرهاق اليومي أو التغيرات الهرمونية المعتادة.

لكن خبراء الصحة يؤكدون أن تجاهل هذه العلامات قد يؤخر اكتشاف المرض، ما يزيد من خطر المضاعفات المرتبطة بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور، فإن الفحص الدوري لمستويات السكر يظل الوسيلة الأهم لاكتشاف المرض مبكرا، خاصة لدى النساء اللاتي يمتلكن عوامل خطر مثل السمنة أو التاريخ العائلي للإصابة بالسكري.

ما أبرز العلامات التحذيرية لمرض السكري لدى النساء؟


التهابات فطرية متكررة

ارتفاع السكر في الدم يخلق بيئة مناسبة لنمو الفطريات، ما يؤدي إلى تكرار الالتهابات المهبلية وصعوبة علاجها أحيانا.

التهابات المسالك البولية

قد يؤدي السكري إلى ضعف المناعة، ما يزيد من فرص الإصابة المتكررة بالتهابات الجهاز البولي.

زغللة وتشوش الرؤية

الشعور المفاجئ بعدم وضوح الرؤية أو الغباش قد يكون من العلامات المبكرة لارتفاع السكر.

العطش المستمر وجفاف الفم

حتى مع شرب كميات كافية من الماء، قد يستمر الإحساس بالعطش بسبب اضطراب مستويات الجلوكوز.

الإرهاق والتعب المزمن

يشعر بعض المصابين بحالة من الإجهاد المستمر رغم الحصول على الراحة والنوم الكافي.

تغير لون الجلد

ظهور بقع داكنة ذات ملمس مخملي في الرقبة أو تحت الإبط قد يشير إلى مقاومة الإنسولين.

تنميل الساقين والقدمين

الإحساس بوخز أو حرقان في الأطراف قد يكون ناتجا عن تأثير ارتفاع السكر على الأعصاب.

اقرأ أيضا:

هل تناول الفواكه والخضراوات يسبب سرطان الرئة؟

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

السكري الأدوية مرض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تحقق 16.7 مليار دولار إيرادات سياحية في 2024/2025
أخبار مصر

مصر تحقق 16.7 مليار دولار إيرادات سياحية في 2024/2025
"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
شئون عربية و دولية

"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تصدينا لهجمات إيرانية استهدفت بوارجنا في مضيق هرمز
الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
زووم

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية