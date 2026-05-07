قد تظهر لدى بعض الأشخاص علامات مزعجة قد تشير إلى بداية تضرر الكلى، وهي حالة تستدعي الانتباه والتدخل الطبي المبكر لتفادي تفاقمها.

ما أبرز علامات تلف الكلى في مراحله الأولى؟

في كثير من الأحيان لا تكون هناك أعراض واضحة في البداية، لكن مع تقدم الحالة قد تظهر بعض المؤشرات مثل:

رغوة في البول: قد تدل على وجود بروتين، وهو أمر غير طبيعي يستدعي المتابعة، بحسب هيلث لاين.

التبول المتكرر ليلا: نتيجة تراكم السوائل، ما قد يؤثر على جودة النوم.

تورم الجسم: خاصة في القدمين والكاحلين وأحيانا اليدين أو الوجه بسبب احتباس السوائل.

الإرهاق المستمر: بسبب ضعف وظائف الكلى أو الإصابة بفقر الدم المصاحب.

حكة الجلد: نتيجة تراكم السموم وصعوبة توازن المعادن في الجسم.

ما الأعراض التي تشير إلى تدهور الكلى؟

عند تطور المرض قد تظهر أعراض أكثر حدة مثل ألم الصدر، ضيق التنفس، الغثيان، القيء، فقدان الوزن، اضطرابات النوم، تقلصات عضلية، ضعف التركيز، وتغيرات في التذوق والشم، إضافة إلى مشاكل في العظام.

ما أسباب الإصابة بأمراض الكلى؟

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى تلف الكلى، من أهمها:

ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول، التهابات الكلى، انسداد المسالك البولية، الإفراط في استخدام بعض الأدوية، التهاب كبيبات الكلى.

كيف يمكن التعامل مع أمراض الكلى؟

لا يوجد علاج نهائي في المراحل المبكرة، لكن يمكن السيطرة على الوضع من خلال:

ممارسة النشاط البدني بانتظام، الإقلاع عن التدخين، تقليل تناول الأملاح والدهون وبعض العناصر مثل البروتين والبوتاسيوم، اتباع نظام غذائي صحي، الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، تجنب الإفراط في المشروبات الغازية، تناول المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

هل يمكن الوقاية من تلف الكلى؟



الفحوصات الدورية تلعب دورا مهما في الاكتشاف المبكر، خاصة تحليل البول ووظائف الكلى، ينصح بإجرائها بشكل منتظم، خصوصا للأشخاص المعرضين للخطر، لضمان الحفاظ على صحة الكلى وتجنب المضاعفات.

