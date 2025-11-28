عصير الطماطم واحدًا من أكثر المشروبات الطبيعية فائدة، فهو يجمع بين الطعم المنعش ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

إليك 4 فوائد لعصير الطماطم على صحة وفق لما جاء في "هيلث لاين".

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي عصير الطماطم على نسبة عالية من مادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف، وتقليل مخاطر الالتهابات والأمراض المزمنة.

يعزز صحة القلب ويقلل الكوليسترول

يساهم الليكوبين والبوتاسيوم الموجودان في الطماطم في تحسين صحة القلب، من خلال خفض الكوليسترول الضار، وتنظيم ضغط الدم، ودعم وظائف الأوعية الدموية.

يدعم الهضم ويحسن حركة الأمعاء

يحتوي عصير الطماطم على نسبة جيدة من الألياف الطبيعية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، والحد من الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يقوي المناعة ويزود الجسم بالفيتامينات يعتبر هذا العصير مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران أساسيان في رفع مناعة الجسم، وحماية الخلايا، ودعم صحة الجلد والعينين.