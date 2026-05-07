تتابع السلطات الصحية الأمريكية الفيروسات التنفسية المنتشرة لاسيما بعد رصد حالات اشتباه بفيروس "هانتا" النادر في 3 ولايات، عقب ظهور إصابات مرتبطة بسفينة سياحية هولندية شهدت تفشيا مميتا للفيروس، ما أثار مخاوف صحية مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة لفعاليات دولية كبرى، بينها كأس العالم.

ووفقا لموقع صحيفة "ذا صن"، يخضع عدد من الركاب السابقين على متن السفينة "MV Hondius" للمراقبة الصحية في ولايات جورجيا وكاليفورنيا وأريزونا، رغم عدم ظهور أعراض مرضية عليهم حتى الآن.

وقالت السلطات الصحية في ولاية جورجيا إن شخصين يخضعان للمتابعة الطبية بعد عودتهما من الرحلة البحرية، مؤكدة أنهما يتمتعان بحالة صحية جيدة ويلتزمان بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

كما أعلنت ولاية أريزونا مراقبة أحد السكان الذين كانوا على متن السفينة، فيما أوضحت سلطات كاليفورنيا أنها تتابع عددا غير معلن من الركاب بالتنسيق مع الجهات المحلية، مشيرة إلى أن خطر انتقال العدوى ما زال منخفضا حتى الآن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، توفي 3 ركاب وأصيب 5 آخرون بأعراض مرتبطة بفيروس "هانتا" منذ 11 أبريل الماضي، بعد تفشي العدوى على متن السفينة التي كانت في رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي.

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس "هانتا" هو مجموعة من الفيروسات النادرة التي تنتقل غالبا عبر القوارض، خاصة من خلال استنشاق الهواء الملوث ببول أو فضلات الفئران والجرذان.

ويؤكد العلماء أن أغلب سلالات الفيروس لا تنتقل بين البشر، لكن سلالة "الأنديز"، التي جرى رصدها في هذا التفشي، تعد من الأنواع القليلة القادرة على الانتقال من شخص لآخر عبر المخالطة القريبة والمطولة.

أعراض تبدأ كالإنفلونزا

تبدأ أعراض فيروس هانتا عادة بالإرهاق والحمى وآلام العضلات، ثم قد تتطور إلى صداع ودوخة وآلام بالبطن، قبل أن تصل في بعض الحالات إلى صعوبات حادة في التنفس.

ويحذر الأطباء من أن فترة حضانة الفيروس قد تمتد لأسابيع، ما يصعب اكتشاف الإصابات مبكرا أو تحديد مصدر العدوى بدقة.

مضاعفات قد تصبح قاتلة

قد يؤدي الفيروس إلى متلازمة رئوية حادة تؤثر على التنفس والرئتين، كما يمكن أن يتسبب في نزيف داخلي وفشل كلوي خطير في بعض الحالات.

ويؤكد خبراء الصحة أن العدوى لا تنتشر بسهولة مثل الإنفلونزا أو كورونا، لكنها تتطلب الحذر، خاصة في الأماكن المغلقة أو التي تشهد احتكاكا مباشرا لفترات طويلة.

ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح واسع الاستخدام ضد فيروس هانتا، بينما تعتمد فرص النجاة بشكل كبير على سرعة التدخل الطبي والدعم التنفسي للحالات المصابة.



فيروسات تنفسية أخرى منتشرة في أمريكا

وفي الوقت نفسه، حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية من ارتفاع نشاط فيروس الميتابنوموفيروس البشري في عدة مناطق بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أعراضه تشمل السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس، وقد تتطور بعض الحالات إلى التهاب رئوي أو التهاب بالشعب الهوائية.

فيروسات الأنف والفيروسات المعوية



تشهد الولايات المتحدة أيضا زيادة في نشاط فيروسات الأنف والفيروسات المعوية، وهي من الفيروسات المرتبطة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضا مثل الرشح والسعال وآلام الحلق والحمى.

السعال الديكي.. عدوى شديدة تنتقل بسرعة

وأكدت السلطات الصحية استمرار انتشار السعال الديكي "الشاهوق"، وهو مرض بكتيري شديد العدوى ينتقل بسهولة بين الأشخاص، بينما يعد الأطفال دون سن العام الأكثر عرضة لمضاعفاته الخطيرة، مع التشديد على أهمية التطعيم للوقاية.

الميكوبلازما الرئوية.. انخفاض الإصابات رغم المتابعة

في المقابل، أشارت التقارير الصحية إلى انخفاض معدلات الإصابة بعدوى "الميكوبلازما الرئوية"، وهي بكتيريا قد تسبب ما يعرف بالالتهاب الرئوي الخفيف، ويتم رصدها من خلال زيارات أقسام الطوارئ ونتائج التحاليل المعملية.

فيروسات أخرى تحت المراقبة الصحية

وتتابع السلطات الأمريكية أيضا نشاط مجموعة أخرى من الفيروسات والبكتيريا التنفسية، من بينها الفيروسات الغدية التنفسية، وفيروسات كورونا البشرية الشائعة، وفيروسات نظير الإنفلونزا، إضافة إلى بكتيريا المكورات العقدية والمكورات الرئوية.





