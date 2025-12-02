الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويظن الكثير من الأشخاص أن تناوله على معدة فارغة يحقق أقصى استفادة منه.

في هذا الصدد، أوضحت كارولين سوزي، أخصائية التغذية في أكاديمية التغذية بدالاس، أن لانتظام في تناول الرمان أهم من تناوله على معدة فارغة، وفقا لموقع "Very Well Health".

الرمان مقابل العصير

تحتوي بذور الرمان على ألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر، بينما يحتوي كوب من العصير على نسبة عالية من السكر دون ألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم إذا تم شربه على معدة فارغة، لذلك يفضل تناول البذور مع مصدر بروتين مثل الزبادي اليوناني لتقليل تأثير السكر.

فوائد الرمان الصحية

مضادات الأكسدة

غني بالبوليفينول، الذي يحمي من أمراض القلب والسرطان، ويحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.

خفض الالتهابات

يسهم في تقليل الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة، ويساعد في علاج بعض الحالات الصحية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

تعزيز الطاقة

السكريات الطبيعية في الرمان تمنح دفعة سريعة من الطاقة.

دعم صحة القلب

يساعد على خفض ضغط الدم وزيادة الألياف، ويحسن بعض عوامل الخطر القلبية مثل الالتهابات والإجهاد التأكسدي ومستوى الكوليسترول الجيد.

وبالتالي، يمكن الاستفادة من الرمان في أي وقت خلال اليوم، سواء أُضيف إلى الزبادي، الشوفان، السلطات، أو حتى تناول مباشرة صباحا، دون الحاجة للتركيز على تناوله على معدة فارغة.

اقرا أيضا:

احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

تظهر قبل النوم.. علامة في الساق تشير لمرض خطير

مشروب أخضر يحمي من السرطان وأمراض القلب.. تناوله صباحا

مخاطر تجاهل حصوات الكلى.. متى قد تصل لمرحلة الاستئصال؟