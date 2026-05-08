نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر، أن البحرية الإيرانية شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدف ثلاث مدمرات أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن المدمرات الأمريكية الثلاث تعرضت لهجوم من قبل البحرية الإيرانية قرب المضيق، دون الكشف عن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار الناتجة عن الهجوم.

وأضافت تسنيم نقلا عن مصادرها، أن المدمرات الأمريكية التي تعرضت للهجوم تتجه حاليًا نحو بحر عمان.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن مصدر عسكري إيراني قوله إن البحرية الإيرانية هجمات على المدمرات الأمريكية في بحر عمان لا تزال مستمرة.