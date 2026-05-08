وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية مساء الخميس بأنها "صفعة خفيفة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار في حرب إيران لا يزال قائما وقيد التنفيذ.

وأعلن ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، نجاح 3 مدمرات أمريكية من "الطراز العالمي" في عبور مضيق هرمز تحت النيران، دون أن تتعرض لأي أضرار، بينما تكبد المهاجمون الإيرانيون خسائر كبيرة جراء الرد الأمريكي.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المدمرات "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" عبرت بنجاح، بينما تم تدمير القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجمون الإيرانيون لتعويض بحريتهم التي قُطعت أوصالها تماما، مشيرا إلى أن تلك القوارب ذهبت إلى قاع البحر بسرعة وكفاءة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصواريخ التي استهدفت المدمرات جرى إسقاطها بسهولة، كما تم إحراق الطائرات المسيرة في الجو، واصفا سقوطها في المحيط بأنه يشبه "فراشة تسقط إلى قبرها".

واعتبر ترامب أن إيران تُقاد من قبل "مجانين" كانوا سيستخدمون سلاحا نوويا لو أتيحت لهم الفرصة، متوعدا بضربات أشد عنفا في المستقبل إذا لم يتم توقيع اتفاق ينهي حرب إيران وأمريكا بسرعة.

من جانبه، صرح مسؤول أمريكي لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن الولايات المتحدة شنت ضربات دفاعية على موقعين على الأقل في بندر عباس وجزيرة قشم، مؤكدا أنها لا تُعد استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضمن حرب إيران.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن المدمرات الثلاث تعرضت لهجوم هو الأشد والأكثر استدامة يوم الخميس، حيث اقتربت أسراب من الزوارق الهجومية الإيرانية السريعة لمسافة أجبرت السفن الحربية الأمريكية على فتح النار لإبعادها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة، ورد الجيش الأمريكي بضربات وصفها بأنها "دفاعية عن النفس" استهدفت منشآت إيرانية شملت مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، لتعود المدمرات الثلاث للانضمام إلى الحصار البحري الذي وصفه دونالد ترامب بأنه "جدار من الفولاذ" في مواجهة طهران.