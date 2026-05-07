في ظل تسارع نمط الحياة وزيادة الضغوط اليومية، أصبحت أمراض القلب من أبرز المخاطر الصحية التي تهدد الملايين حول العالم.

ووفقا لموقع healthline، هناك خطأ شائع قد يرفع خطر الإصابة بالسكتات القلبية بشكل مفاجئ، وهو إهمال التوتر والضغط النفسي المزمن.

لماذا نتجاهل الضغوطات النفسية؟

يتمثل هذا الخطأ في تجاهل التوتر المستمر والضغوط النفسية دون التعامل معها بشكل صحي.

فالكثيرون يعتبرون التوتر جزءا طبيعيا من الحياة اليومية، دون إدراك تأثيره الخطير على القلب.

كيف يؤثر التوتر على القلب؟

عند التعرض للتوتر، يفرز الجسم هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى

- ارتفاع ضغط الدم

- زيادة معدل ضربات القلب

- تضييق الأوعية الدموية

ومع استمرار هذه الحالة، قد يتعرض القلب لإجهاد شديد يزيد من احتمالية الإصابة بسكتة قلبية.

متى يصبح التوتر خطرا؟

يصبح التوتر خطرا حقيقيا عندما يتحول إلى حالة مزمنة، أي عندما يستمر لفترات طويلة دون راحة أو تفريغ.

كما يزداد الخطر لدى الأشخاص الذين يعانون من

أمراض ضغط الدم

السكري

السمنة

التدخين

لماذا يستهين البعض بالتوتر؟

يرجع ذلك إلى أن التوتر لا يرى بالعين المجردة، ولا يسبب أعراضا واضحة في البداية.

كما يعتاد الكثيرون على الضغوط اليومية، ما يجعلهم يتجاهلون تأثيرها التراكمي على الصحة.

اقرأ أيضا:

راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة

دراسة حديثة تكشف محفزًا جديدًا لالتهابات اللثة

"تظهر في الفم".. علامات تشير إلى مشكلات صحية خطيرة