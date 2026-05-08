تعرضت 3 مدمرات أمريكية لهجوم إيراني مكثف ومستدام أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الخميس، في تطور يعكس تصاعد حدة حرب إيران.

تفاصيل الهجوم الإيراني في ظل حرب إيران وأمريكا

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المدمرات "تروكستون" و"ماسون" و"رافائيل بيرالتا" واجهت هجوما أشد وأكثر استدامة من القصف الذي واجهته سفن حربية قبل أيام فقط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، لها تعرض السفن لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة، ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشآت إيرانية شملت مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ فيما وصفته القيادة المركزية بـ"ضربات دفاعية عن النفس" ضمن سياق مواجهات إيران وأمريكا.

الدفاعات الجوية والاشتباكات في حرب إيران وأمريكا

ووفقا لـ"سي بي إس نيوز"، نفذت السفن الحربية الأمريكية والطائرات الداعمة لها دفاعا متعدد الطبقات على مدى عدة ساعات، حيث استخدمت المدافع البحرية عيار خمس بوصات وأنظمة الأسلحة الدفاعية القريبة.

واشتبكت فرق المدفعية ذات العيار الصغير على سطح السفن الأمريكية مع الزوارق الهجومية الإيرانية السريعة التي اقتربت بما يكفي لكي تفتح السفن الحربية النار لإبعادها.

وذكر المسؤولون، أن مروحيات أباتشي الأمريكية شاركت في المواجهة بإطلاق صواريخ هيلفاير ورشاشات عيار 0.50، بينما قدمت طائرات إضافية الدعم الجوي.

وأفاد المسؤولون، بأن القوات الإيرانية أطلقت أيضا طائرات مسيرة وصواريخ خلال المواجهة، مؤكدين عدم وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية رغم حدة المواجهة بين إيران وأمريكا.

اتهامات إيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار

في المقابل، أعلن المتحدث باسم المقر المركزي لخاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار أن القوات الإيرانية قامت فورا وفي إجراء متبادل، بمهاجمة القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مؤكدا إلحاق خسائر فادحة بها رداً على ما وصفه بانتهاكات واشنطن في حرب إيران.

وذكر ذو الفقار، أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تدخل المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

توسع رقعة الاستهداف في حرب إيران وأمريكا

وأشار ذو الفقار، إلى أن القوات الأمريكية شنت اعتداءات جوية على مناطق مدنية بالتعاون مع بعض دول المنطقة في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم.

وجاء هذا التصعيد، بعد ضربة عسكرية أمريكية استهدفت مينائي قشم وبندر عباس، موضحا أن هذا لا يمثل استئنافا كليا لعمليات حرب إيران أو إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لشبكة "فوكس نيوز".