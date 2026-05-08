حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من أن التغيرات السريعة في درجات الحرارة تمثل بيئة خصبة لانتشار العدوى الفيروسية.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، أن مرضى الحساسية والربو هم الأكثر تأثرًا بتهيج الشعب الهوائية نتيجة هذه التقلبات الجوية.

استشاري مناعة يحذر من التكييف

أشار استشاري المناعة، إلى أن ارتداء الملابس القطنية المتوسطة يُعد الخيار الأمثل، لتفادي التعرض لصدمة حرارية نتيجة الانتقال المفاجئ بين الأجواء الحارة والباردة.

وتابع أن الاستخدام الخاطئ للتكييف، من خلال ضبطه على درجات حرارة منخفضة جدًا ثم الخروج مباشرة إلى أجواء شديدة الحرارة، يؤدي إلى إجهاد الجهاز المناعي.

وشدد استشاري المناعة، على أن المراوح تُعد خيارًا أكثر أمانًا نسبيًا إذا استُخدمت بشكل معتدل ودون توجيه مباشر، مقارنة بالاستخدام المفرط للتكييفات.

وأكد ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، قليل الدهون، وغني بفيتامين C، مع الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية.