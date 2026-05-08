أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجاح 3 مدمرات أمريكية من "الطراز العالمي" في عبور مضيق هرمز تحت النيران، مؤكدا إلحاق أضرار جسيمة بالمهاجمين الإيرانيين وتدمير قطعهم البحرية بالكامل.

تفاصيل مواجهة مضيق هرمز في حرب إيران

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن المدمرات الأمريكية لم تتعرض لأي أضرار، بينما غرق المهاجمون الإيرانيون مع العديد من القوارب الصغيرة التي يستخدمونها لتعويض نقص بحريتهم التي قُطعت أوصالها تماما، وفق تعبيره ووصف ترامب غرق هذه القوارب بأنه تم بسرعة وكفاءة في قاع البحر.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصواريخ التي أُطلقت على المدمرات تم إسقاطها بسهولة، كما جرى إحراق الطائرات المسيرة وهي في الجو، واصفا سقوطها في المحيط بأنه يشبه "فراشة تسقط إلى قبرها".

واعتبر ترامب، أن إيران تُقاد من قبل "مجانين" كانوا سيستخدمون سلاحا نوويا لو أتيحت لهم الفرصة، متوعدا بضربات أشد عنفا في المستقبل إذا لم يتم توقيع اتفاق سريع ينهي حرب إيران وأمريكا.

الضربات الدفاعية في بندر عباس وقشم ضمن صراع إيران وأمريكا

في سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على موقعين على الأقل في إيران يوم الخميس.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الضربات التي استهدفت بندر عباس وجزيرة قشم كانت ذات طابع دفاعي، ولا تمثل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة في إطار حرب إيران وأمريكا.

من جانبهم، أفاد مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز"، بأن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تعرضت لهجوم هو الأشد والأكثر استدامة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الخميس.

وأوضح المسؤولون، أن أسرابا من الزوارق الهجومية الإيرانية السريعة اقتربت لمسافة أجبرت السفن الحربية الأمريكية على فتح النار لإبعادها.

كواليس الهجوم الإيراني على المدمرات الأمريكية

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان رسمي، تعرض المدمرات "تروكستون" و"ماسون" و"رافائيل بيرالتا" لهجوم منسق بالصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب الصغيرة.

ورد الجيش الأمريكي بشن ضربات وصفها بأنها "دفاعية عن النفس" استهدفت منشآت إيرانية شملت مواقع إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر ترامب أن "المدمرات الثلاث، مع أطقمها الرائعة، ستنضم الآن إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة"، والذي وصفه بأنه "جدار من الفولاذ" في مواجهة طهران.