طافية في مياه النيل.. جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:00 ص 08/05/2026 تعديل في 02:00 ص

كشف غموض العثور على جثة بالأقصر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه نهر النيل بمنطقة المدامود شمال المحافظة، في واقعة لا تزال ملابساتها غير واضحة حتى الآن.

فحص بلاغات التغيب والاختفاء

باشرت فرق البحث الجنائي فحص البلاغات المحررة بشأن حالات التغيب والاختفاء خلال الأيام الماضية، في محاولة للتوصل إلى هوية المتوفى، بالتزامن مع مراجعة السجلات الرسمية للحالات المبلغ عنها.

مراجعة كاميرات المراقبة وسماع الشهود

كما جرى فحص كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الأهالي وشهود العيان، للوقوف على أي تفاصيل قد تسهم في كشف ملابسات الواقعة.

انتشال الجثمان ونقله للمشرحة

وكانت قوات الإنقاذ النهري قد نجحت في انتشال الجثمان من مياه النيل، ونقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات موسعة لتحديد سبب الوفاة

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث، وانتداب مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، في إطار استكمال التحقيقات.

الأقصر جثة مجهولة نهر النيل العثور على جثمان بلاغات تغيب

