كشف الفنان حمزة العيلي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، عن تعرضه لجلطة في الساق نتيجة الإرهاق الشديد وضغط العمل المتواصل، خاصة مع تزامن التصوير في أكثر من موقع خلال اليوم.

ما هو تجلط الأوردة العميقة؟

وفقا لموقع "onlymyhealth"، يُعرف تجلط الأوردة العميقة (DVT) بأنه تكوّن جلطة دموية داخل أحد الأوردة العميقة، ويحدث في الساق أو الفخذ أو الحوض، ويمتد إلى مناطق أخرى من الجسم.

وتتشكل الجلطة عندما يتحول الدم من حالته السائلة إلى كتلة صلبة تعيق تدفقه الطبيعي داخل الأوعية.

ما أبرز أعراض جلطة الساق؟

تشمل الأعراض الشائعة لتجلط الأوردة العميقة:

تورم غير مبرر في الساق.

ألم شديد أو مستمر، خاصة عند الوقوف أو المشي.

احمرار أو تغير لون الجلد.

الشعور بدفء في المنطقة المصابة.

بروز الأوردة بشكل ملحوظ.

وفي بعض الحالات، لا تظهر أي أعراض واضحة، ما يزيد من خطورة الحالة.

كيف تتحول جلطة الساق إلى خطر يهدد الحياة؟

تؤدي جلطة الساق إلى مضاعفات خطيرة مثل الانصمام الرئوي، وذلك عندما تنفصل الجلطة وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الرئتين، مسببة انسدادا في الشرايين الرئوية، وهي حالة قد تكون مهددة للحياة إذا لم تُعالج فورا.



ما أسباب الإصابة بتجلط الأوردة العميقة؟

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تكوّن الجلطات، من أبرزها:

قلة الحركة أو الجلوس لفترات طويلة.

الإرهاق الشديد وضغط العمل.

الإصابات أو العمليات الجراحية.

التهابات الأوعية الدموية.

بعض الأدوية مثل موانع الحمل والعلاجات الهرمونية.

التدخين وزيادة الوزن.

كيف يمكن الوقاية من جلطة الساق؟

يمكن تقليل خطر الإصابة عبر اتباع بعض الإجراءات الوقائية، مثل:

شرب كميات كافية من الماء.

الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس الطويل.

ارتداء ملابس مريحة.

ممارسة تمارين التمدد.

الالتزام بتعليمات الطبيب خاصة بعد العمليات الجراحية.

كيف يتم تشخيص الحالة؟

يعتمد تشخيص تجلط الأوردة العميقة على الفحص السريري، إضافة إلى استخدام الأشعة بالموجات فوق الصوتية، والتي تعد الوسيلة الأساسية للتشخيص، بالإضافة إلى تحاليل الدم مثل اختبار "D-dimer".

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب التوجه فورا للطبيب عند ظهور أعراض مثل تورم أو ألم في الساق، أو عند حدوث أعراض أكثر خطورة مثل:

سعال مفاجئ قد يصاحبه دم.

ألم حاد في الصدر.

ضيق في التنفس.

دوخة أو خفقان.

فهذه العلامات تشير إلى مضاعفات تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

ما عوامل الخطر وكيف يمكن تجنب المضاعفات؟

تشمل عوامل الخطر التقدم في العمر، قلة الحركة، الحمل، السمنة، التدخين، وأمراض القلب، ولتقليل المضاعفات، يُنصح باتباع نمط حياة صحي، والالتزام بالعلاج، وارتداء الجوارب الضاغطة عند الحاجة، مع مراقبة أي أعراض غير طبيعية.

