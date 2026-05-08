بينهن نرمين الفقي ويسرا ونيللي كريم.. 25 صورة لنجمات الفن في عزاء هاني

حرص عدد كبير من نجوم الغناء، على حضور عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي الذي أقيم مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

نجوم الغناء في عزاء هاني شاكر

وحضر من نجوم الغناء في العزاء كل من مصطفى قمر وحميد الشاعري ومصطفى كامل وعلي الحجار وحمادة هلال وتامر حسني ومحمد حماقي وهيفاء وهبي وأنغام والموسيقار هاني مهنا، ووائل جسار وأحمد العيسوي.

كما حضر أيضا العزاء من الوسط الفني أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والفنانة وفاء عامر وكريم عبدالعزيز وياسر جلال.

وفاة وجنازة هاني شاكر

رحل هاني شاكر في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"



