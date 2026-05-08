إعلان

بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء

كتب : هاني صابر

12:23 ص 08/05/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مصطفى قمر (1)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي (1)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى قمر (2)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي (3)
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي في عزاء هاني شاكر_1
  • عرض 20 صورة
    هيفاء وهبي (2)
  • عرض 20 صورة
    وائل جسار (1)
  • عرض 20 صورة
    وائل جسار (2)
  • عرض 20 صورة
    أحمد العيسوي
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح وحماه هاني مهنا (1) - Copy
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح وحماه هاني مهنا (2) - Copy
  • عرض 20 صورة
    مصطفى كامل_1
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني
  • عرض 20 صورة
    انغام
  • عرض 20 صورة
    حمادة هلال في عزاء هاني شاكر
  • عرض 20 صورة
    حماقي_1
  • عرض 20 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 20 صورة
    حميد الشاعري_1
  • عرض 20 صورة
    علي الحجار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد كبير من نجوم الغناء، على حضور عزاء المطرب الكبير هاني شاكر أمير الغناء العربي الذي أقيم مساء الخميس بمسجد أبو شقة بالشيخ زايد.

نجوم الغناء في عزاء هاني شاكر

وحضر من نجوم الغناء في العزاء كل من مصطفى قمر وحميد الشاعري ومصطفى كامل وعلي الحجار وحمادة هلال وتامر حسني ومحمد حماقي وهيفاء وهبي وأنغام والموسيقار هاني مهنا، ووائل جسار وأحمد العيسوي.

كما حضر أيضا العزاء من الوسط الفني أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان خالد زكي والفنان أحمد خالد صالح والفنانة وفاء عامر وكريم عبدالعزيز وياسر جلال.

وفاة وجنازة هاني شاكر

رحل هاني شاكر في 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات في باريس بفرنسا، وأقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

اقرأ أيضا:

"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر

خاص| أول تعليق من منظم حفل هيفاء وهبي بعد حل أزمتها مع "الموسيقيين"

هاني شاكر عزاء هاني شاكر تامر حسني محمد حماقي مصطفى قمر حمادة هلال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مئوية رونالدو".. النصر يهزم الشباب برباعية ويعزز صدارته لدوري روشن
رياضة محلية

"مئوية رونالدو".. النصر يهزم الشباب برباعية ويعزز صدارته لدوري روشن
تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
زووم

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر
إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: البحرية الإيرانية تهاجم 3 مدمرات أمريكية قرب مضيق هرمز
إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت قاعدة بحرية في ميناب
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت قاعدة بحرية في ميناب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل المواجهة في مضيق هرمز.. هل عادت حرب إيران؟
حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية