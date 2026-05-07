حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً مثيراً على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين.



أهداف مباراة النصر والشباب



افتتح جواو فيليكس التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة.



ونجح الشباب في تقليص الفارق عبر البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-1.



وفي الشوط الثاني، عزز رونالدو تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 75، ورد الشباب سريعاً عبر هدف ثانٍ سجله علي آل بليهي في الدقيقة 80.



وفي الوقت بدل الضائع، حصل النصر على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل على عبدالله الحمدان، لينجح جواو فيليكس في تسجيلها وإكمال الهاتريك.



ترتيب الفريقين عقب اللقاء



وبهذه النتيجة، وواصل النصر تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.



مئوية رونالدو

وشهدت المواجهة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نجح في الوصول للهدف رقم 100 له في الدوري السعودي بقميص النصر.

