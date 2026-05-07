مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"مئوية رونالدو".. النصر يهزم الشباب برباعية ويعزز صدارته لدوري روشن

كتب : نهي خورشيد

11:26 م 07/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو (2)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو في مران النصر
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً مثيراً على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين.


أهداف مباراة النصر والشباب


افتتح جواو فيليكس التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة العاشرة.


ونجح الشباب في تقليص الفارق عبر البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-1.


وفي الشوط الثاني، عزز رونالدو تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 75، ورد الشباب سريعاً عبر هدف ثانٍ سجله علي آل بليهي في الدقيقة 80.


وفي الوقت بدل الضائع، حصل النصر على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو إثر تدخل على عبدالله الحمدان، لينجح جواو فيليكس في تسجيلها وإكمال الهاتريك.


ترتيب الفريقين عقب اللقاء


وبهذه النتيجة، وواصل النصر تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.


مئوية رونالدو

وشهدت المواجهة تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نجح في الوصول للهدف رقم 100 له في الدوري السعودي بقميص النصر.

إقرأ أيضاً:

"بسبب الخوف"..مدافع دورتموند يعلن اعتزال كرة القدم في سن الـ30

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر الشباب دوري روشن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
رياضة محلية

بعد وفاة والد محمد شحاتة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك
بعد جولة خليجية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن
أخبار مصر

بعد جولة خليجية.. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن
بالصور- تأثر خالد زكي في عزاء صديق عمره هاني شاكر
زووم

بالصور- تأثر خالد زكي في عزاء صديق عمره هاني شاكر
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

"لن أدفع هذا المبلغ".. تعليق مثير من ترامب بشأن أسعار تذاكر كأس العالم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تتهم واشنطن بانتهاك وقف النار وتعلن استهداف بوارج أمريكية
القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات