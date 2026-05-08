اتهم الحرس الثوري الإيراني، الجيش الأمريكي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى وقوع استهدافات طالت ناقلات نفط ومواقع مدنية.

وأوضح المتحدث باسم خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار، أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة من المياه الساحلية في منطقة جاسك إلى مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى دخلت المضيق أمام ميناء الفجيرة الإماراتي، بالتزامن مع استهداف مناطق مدنية بالتعاون مع دول إقليمية على ساحل ميناء العجين، وتعرض جزيرتي سيريك وقشم لهجوم جوي.

الرد المتبادل في حرب إيران وأمريكا

وشدد ذو الفقار على أن القوات المسلحة الإيرانية هاجمت فورا وبشكل متبادل السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مما ألحق بها أضرارا بها جسيمة في سياق حرب إيران وأمريكا.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى، صرح بأن ضربة عسكرية أمريكية استهدفت مينائي قشم وبندر عباس الإيرانيين قبل قليل، لكنه أضاف أن هذا الإجراء لا يمثل استئنافا لعمليات حرب إيران أو إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار الساري حاليا بين إيران وأمريكا.

اشتباكات ميدانية وتداعيات حرب إيران وأمريكا

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباك بين القوات الإيرانية وطائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار في محيط جزيرة قشم وبندر عباس بجنوب البلاد، مما يهدد باستئناف حرب إيران وأمريكا.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظة هرمزجان أن الأصوات التي سُمعت في جزيرة قشم ناتجة عن اشتباك مع طائرات صغيرة ومسيّرات استطلاع، مؤكدة عدم وقوع أي تصادم أو أضرار داخل الجزيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "فارس" أن متابعاتها في بندر عباس أظهرت تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة والعدو في ظل حرب إيران وأمريكا.

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" إن دوي الانفجارات الذي سُمع في بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين، وسط استمرار حالة الترقب في ملف حرب إيران وأمريكا.