أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، اعتراض هجمات إيرانية استهدفت مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية خلال عبورها مضيق هرمز باتجاه خليج عمان مساء الخميس.

تفاصيل اشتباكات مضيق هرمز ضمن حرب إيران

وذكر البيان، أن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة متعددة أثناء عبور السفن "تروكستون" و"رافائيل بيرالتا" و"ميسون" للممر البحري الدولي، مؤكدة عدم تعرض أي من الأصول الأمريكية للإصابة خلال هذه الجولة من الهجمات في حرب إيران وأمريكا.

وأفادت القيادة المركزية، بالقضاء على التهديدات القادمة واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، شملت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ومراكز القيادة والسيطرة، وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مشددة على أنها لا تسعى إلى التصعيد في حرب إيران وأمريكا لكنها تظل جاهزة لحماية قواتها.

اتهامات إيرانية بانتهاك وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

في المقابل، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار أن القوات الإيرانية قامت فورا، وفي إجراء متبادل، بمهاجمة القطع البحرية العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها خسائر فادحة.

وأعلن ذو الفقار، أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى كانت تدخل المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، بالتزامن مع شن اعتداءات جوية على مناطق مدنية بالتعاون مع دول في المنطقة في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم.

وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء على أن إيران سترد بقوة وبدون أدنى تردد على أي تجاوز، في إطار المواجهة المستمرة ضمن حرب إيران وأمريكا.

الوضع الميداني في بندر عباس وتداعيات حرب إيران

وجاء هذا التصعيد، بعد ضربة عسكرية أمريكية استهدفت مينائي قشم وبندر عباس، موضحا أن هذا لا يمثل استئنافا كليا لعمليات حرب إيران أو إنهاء لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لشبكة "فوكس نيوز".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباك بين القوات الإيرانية وطائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار في محيط جزيرة قشم وبندر عباس بجنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظة هرمزجان أن الصوت الذي سُمع في جزيرة قشم ناتج عن اشتباك مع مسيرات استطلاع، مؤكدة عدم وقوع انفجارات داخل الجزيرة خلال هذا الفصل من صراع إيران وأمريكا.

وذكرت وكالة "فارس" أن متابعاتها في بندر عباس أظهرت تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف خلال تبادل إطلاق النار، فيما قالت وكالة "تسنيم" إن دوي الانفجارات في بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين في ظل استمرار توترات حرب إيران وأمريكا.