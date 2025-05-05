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"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام المدخنين

01:30 م الإثنين 05 مايو 2025

"سوبر فروتس".. 4 فواكه تطرد النيكوتين من أجسام الم

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كتبت- أسماء مرسي:

رغم أن التخلص من النيكوتين يعتمد على قدرة الجسم الطبيعية وعوامل أخرى، إلا أن بعض الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، يمكن أن تسهم في تخفيف بعض الآثار السلبية للتدخين ودعم تعافي الجسم.

وفقا لموقع "health"، إليك 4 فواكه تساعد على إخراج النيكوتين من أجسام المدخنين:

التفاح

كنزا غذائيا غنيا بالفيتامينات والفلافونويدات ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج المعزز للمناعة، هذه العناصر تجعله فاكهة قيمة في دعم صحة الرئتين ومقاومة الأمراض المرتبطة بالتدخين.

الرمان

يشتهر بغناه بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أن تناوله يحسن الدورة الدموية ويقلل كمية النيكوتين في الجسم.

التوت

خيارا ممتازا لمن يسعون للتخلص من عادة التدخين، فهو لا يساعد فقط على تجاوز هذه العادة بفضل مذاقهالذيذ وفوائده الصحية، بل يتميز أيضا بسعراته الحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى، يوفر مجموعة من الفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة القوية التي تدعم قدرة الجسم على التعافي من أضرار دخان السجائر.

العنب

بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول والأنثوسيانين، هذه المركبات الحيوية تكافح الجذور الحرة المتزايدة الناتجة عن التدخين وتقلل من الإجهاد التأكسدي.

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