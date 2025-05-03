اعتقدت أنها علامات "انقطاع الطمث".. مريضة تحذر من أعراض سرطان الكلى

كتب – سيد متولي

كشفت امرأة كانت تُصارع سرطان الكلى في مرحلته الرابعة، دون وعي منها، كيف خلطت بين علامة تحذيرية خفية وأعراض انقطاع الطمث، وهي الآن تحثّ الآخرين على عدم تأجيل الفحص.

وعانت "لويز" من ارتفاع ضغط الدم، وهو ما اعتبرته في البداية أثرًا جانبيًا لانقطاع الطمث - وهو انخفاض طبيعي في الهرمونات التناسلية عند بلوغ المرأة الأربعينيات أو الخمسينيات من عمرها، وفقًا لبيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلا أن هذا الافتراض كاد أن يكون خطأً فادحًا، وهو ما تُحذّر منه الآن الآخرين.

وسرطان الكلى، ينشأ في الجهاز الكلوي، "الكليتان" وهما عضوان يشبهان حبة الفاصولياء، يقعان على جانبي العمود الفقري أسفل القفص الصدري، ويلعبان دورًا حيويًا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من مجرى الدم لإنتاج البول".

وغالبًا ما لا يُظهر سرطان الكلى أعراضًا واضحة، وعادةً ما يُكتشف أثناء فحوصات أمراض أخرى.

وفي حديثها على قناة Kidney Cancer UK على تيك توك ، قالت لويز: "الأعراض للأسف غامضة، خاصةً لدى النساء، وتشمل ارتفاع ضغط الدم، والتعرق الليلي، ووجود دم في البول، وألمًا في الخاصرة، وغالبًا ما يربط الأطباء هذه الأعراض بأعراض انقطاع الطمث".

ولذلك، تُشدّد لويز على أهمية "فحص جسمك بانتظام"، وأضافت: "منذ متى وهذه الآلام المُزعجة؟ افحصها جيدًا - فالوقاية خير من العلاج!"

وفيما يتعلق بحالتها، وصفت لويز حالتها بأنها كانت تعاني من "ارتفاع ضغط الدم مع وجود دم غير مرئي" في بولها، وروت قائلةً: "كنت محظوظة لأن فحوصات الدم الدورية كشفت عن مشكلة في الكبد، ما استدعى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، خضعتُ لعمليتين جراحيتين كبيرتين لإزالة السرطان وكليتي خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مرّ ثلاثة أسابيع منذ الجراحة المفتوحة، وأتعافى بشكل جيد".

وأضافت: "أتناول حاليًا الستيرويدات بسبب سمية العلاج المناعي، ما يعني أنني لن أتناول بيمبرو [بيمبروليزوماب، وهو نوع من العلاج المناعي]، لم يتبقَّ لي سوى جرعتين، وأنا سعيدة بالتوقف، الآن أستطيع التعافي ومواصلة حياتي".

وأضافت في تعليق الفيديو: "كان السرطان الذي أصبت به هو الأكثر عدوانية في الدرجة الرابعة، لذلك سيكون هناك دائمًا احتمال كبير لعودته، لكن الأدوية والأبحاث تتغير طوال الوقت، ولدي ثقة في أن عمليات المسح الاستكشافي ستساعدنا في التخلص من أي شيء غير مرغوب فيه في مهده".

ما هي أعراض سرطان الكلى؟

على الرغم من أن سرطان الكلى لا يسبب أعراضًا في كثير من الأحيان، إلا أنه عندما تظهر، تشمل:

دم في البول

كتلة أو تورم في ظهرك، أو تحت ضلوعك، أو في رقبتك

ألم بين أضلاعك وخصرك لا يزول

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو عدم وجود الطاقة

درجة حرارة عالية لا تزول

التعرق كثيرًا، بما في ذلك في الليل

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بزيارة طبيب إذا فقدت كمية ملحوظة من الوزن، أو كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة لا تختفي، أو لا تشعر بالتعب الشديد.

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض شائعة، ووجودها لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الكلى، ولكن من المهم فحصها لدى طبيب، فالكشف المبكر يزيد من إمكانية علاجه.

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