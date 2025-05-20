لمرضى الضغط المنخفض.. أطعمة تحمي جسمك أثناء الموجة الحارة

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يواجه مرضى انخفاض ضغط الدم تحديات صحية متزايدة، تتفاقم بفعل فقدان السوائل والتعرق الزائد.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الموجات الحارة من أكثر الفترات خطورة على هذه الفئة، نظرًا لأن هبوط الضغط يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، الدوخة، أو حتى فقدان الوعي في بعض الحالات.

وأكدت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" ضروري الانتباه للنظام الغذائي، واختيار أطعمة ومشروبات تساعد في الحفاظ على توازن ضغط الدم.

وقدمت قائمة بـ"أطعمة ومشروبات" يُوصى بها لمرضى الضغط المنخفض خلال الطقس الحار:

الماء

يساعد تناول الماء في رفع ضغط الدم لدى من يعانون من انخفاضه.

التمر

التمر خيار ممتاز لرفع الضغط بشكل طبيعي، لاحتوائه على السكريات الطبيعية والمعادن التي تعزز الدورة الدموية، خاصة عند تناوله صباحاً مع كوب ماء دافئ.

الزبيب

غني بالحديد والبوتاسيوم، ويُعرف بدوره في دعم ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية.

ويمكن نقعه ليلاً وتناوله صباحاً للحصول على أفضل فائدة.

الجبن القريش أو الأجبان المالحة باعتدال

توفر الأجبان المالحة صوديوم طبيعي يساعد في رفع الضغط، إلى جانب البروتين والكالسيوم، ما يجعلها خيارا مثاليا كوجبة خفيفة خلال النهار.

عصير الرمان أو البنجر

رغم أنهما معروفان بقدرتهما على خفض ضغط الدم المرتفع، إلا أن تناولهما بكميات قليلة وتحت إشراف طبي يساعد في تنظيم الدورة الدموية، خاصة مع فقدان السوائل في الجو الحار.

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