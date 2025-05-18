مرض العصر.. حسام موافي يحذر من ألم مفاجئ ينذر بكارثة صحية

في وقتنا الحالي، أصبح فهم أسباب آلام الصدر أمرا بالغ الأهمية، خاصة في ظل انتشار أمراض القلب التي باتت "مرض العصر" مع تعدد العوامل التي قد تؤدي إلى هذه الآلام التي قد تنذر بكارثة صحية.

الفرق بين الذبحة الصدرية ونغصة القلب

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الفروق الرئيسية بين الذبحة الصدرية وما يعرف بـ "نغصات القلب"، موضحا أن هذه الآلام المفاجئة قد تكون نتيجة لعدة أسباب طبية تتراوح بين مشاكل في المعدة والتهابات الرئة وحتى ارتجاع المريء.

وأوضحح "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة صدى البلد، أن آلام "نغصة القلب" قد تكون بسبب ارتجاع المريء، والذبحة الصدرية، ومشاكل المعدة، والتهابات الغشاء المغلف للرئة، أو فتق الحجاب الحاجز.

كيفية تحديد الذبحة الصدرية

وبين أنه يمكن التمييز بين الذبحة الصدرية وغيره من الأسباب المسببة لألم الصدر بناء على طريقة الإشارة إلى موضع الألم، فمريض الذبحة الصدرية عادة ما يستخدم كف يده للإشارة إلى مكان الألم، بينما يستخدم المصاب بحالة أخرى إصبعه فقط.

واختتم بالإشارة إلى أهمية دور الطبيب الجيد في الاستماع إلى شكوى المريض بدقة، مشددا على أن هذه الخطوة تعتبر أساسية للتوصل إلى التشخيص الصحيح ووصف العلاج الأنسب.

ما هي الذبحة الصدرية؟

وبحسب موقع "مايو كلينيك" تصنف الذبحة الصدرية إلى نوعين المستقرة وغير المستقرة، وعادة ما تختفي الذبحة المستقرة بعد الراحة أو تناول الأدوية، بينما قد تحدث الذبحة غير المستقرة في أي وقت، حتى أثناء الراحة، وقد لا تتحسن مع الأدوية، ومن بين الأعراض الأخرى التي قد ترافق نقص تروية عضلة القلب ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس.

ما هي نغصة القلب؟

نغصة القلب هي شعور بآلام خفيفة ومفاجئة في منطقة الصدر، قد تشبه الوخزة أو الضغط، وتستمر لثوانٍ أو دقائق معدودة، وهذه النغصات قد تكون ناتجة عن عدة أسباب، منها مشاكل في القلب، الجهاز الهضمي، أو العضلات، أو حتى لأسباب نفسية.