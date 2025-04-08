ما تأثير السمنة المفرطة على صحة الجسم؟

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكنز عن وجود ارتباط بين السمنة المفرطة، وظهور 16 حالة صحية شائعة.

في هذا السياق، أجرى الباحثون تحليل جديد يهدف إلى فهم كيفية ارتباط مستويات السمنة المختلفة بمجموعة من الحالات الصحية، وشملت الدراسة شريحة سكانية متنوعة وكبيرة في الولايات المتحدة.

ولتحقيق هذا الهدف، حلل الباحثون بيانات ضخمة شملت أكثر من 270 ألف شخص مسجلين في برنامج "جميعنا" البحثي.

ويُعد هذا البرنامج أكبر دراسة جماعية في تاريخ الأبحاث الأمريكية، حيث أطلقته المعاهد الوطنية للصحة في عام 2018، وساهم المشاركون في الدراسة بتقديم سجلاتهم الصحية الإلكترونية، بالإضافة إلى قياساتهم البدنية وبيانات استقصائية مفصلة، وفقا لموقع "Medical Express".

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباطات قوية بشكل خاص بين السمنة وكل من انقطاع النفس الانسدادي النومي، والسكري من النوع الثاني، ومرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، لوحظت ارتباطات أضعف نسبياً مع حالات أخرى مثل الربو، وهشاشة العظام، وأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية.

وعبر تحليل النسب السكانية المنسوبة، تمكن الباحثون من تقدير مدى تأثير السمنة على انتشار هذه الحالات، و تبين أن السمنة تفسر ما يقرب من 51.5% من حالات انقطاع النفس الانسدادي النومي، و36.3% من حالات أمراض الكبد الأيضية.

كما قُدِّر أن حوالي 14% من جميع حالات هشاشة العظام في العينة المدروسة يمكن إرجاعها إلى السمنة.

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