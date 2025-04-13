احذر.. تخطي هذه الوجبات يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كتب – سيد متولي

حذّر طبيب من أن تخطي وجبتين أساسيتين قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، إذ شاركت الدكتورة نينا شاندراسيكاران، أخصائية أمراض الرئة والعناية المركزة، هذه النصيحة على تطبيق "تيك توك".

وبحسب صحيفة إكسبريس، أوضحت الخبيرة أن تخطي وجبتي الإفطار والعشاء قد يكون ضارا، إذ أظهرت الأبحاث أنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

"ارتبط تخطي وجبة الإفطار وحدها بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وتصلب الأذن وضعف حساسية الأنسولين"، موضحة أن السبب في ذلك هو أن "جزءًا من هذا يعود إلى حالة الأدرينالين العالية التي نشعر بها صباحًا، إذا اقترن ذلك بعدم تناول الطعام أو السعرات الحرارية، فإن الجسم يقول: " قد أموت جوعًا، ويجب عليّ القيام بأشياء أخرى".

وتابعت الخبيرة: "ثم يبدأ الجسم بضخ المزيد والمزيد من الأدرينالين، وهي هرمونات متعاطفة تجعل قلبك أسرع، ما يدفع جسمك إلى إنتاج المزيد من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي مع مرور الوقت إلى تصلب الشرايين".

وتشير الخبيرة أيضًا إلى أن قلة تناول الطعام خلال النهار قد تؤدي إلى زيادة الجوع ليلًا، ما يؤدي غالبًا إلى تناول كميات أكبر لاحقًا، وخلصت إلى أن هذه العادة قد تؤدي في النهاية إلى "السمنة".

وفي إحدى الدراسات، وجد باحثون أن "تخطي وجبة الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، فضلاً عن الوفاة لأي سبب".

وأضاف الباحثون: "في هذه الدراسة، قمنا بمراجعة الأدلة المتعلقة بالارتباط بين تخطي وجبة الإفطار والمخاطر المحتملة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات والوفاة لأي سبب.

كانت أحجام الارتباط متفاوتة عبر الدراسات ولكنها تشير بشكل عام إلى أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار قد يكونون أكثر عرضة لخطر التعرض لنتائج صحية سلبية مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام.

كما حذر الباحثون: "على وجه التحديد، وجدنا أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها بنسبة 21%، وأكثر عرضة للوفاة من جميع الأسباب بنسبة 32% مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام."

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