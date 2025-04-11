احذري تناولها.. 5 أطعمة تضاعف خطر الإصابة بسرطان الثدي

كتبت: نورهان ربيع

سرطان الثدي من أكثر الأمراض شيوعًا وانتشارًا بين النساء على اختلاف أعمارهن، وعلى الرغم من هذا الانتشار، فإن بعض العوامل يمكن أن تسهم في الوقاية منه أو تقليل فرص الإصابة به، ومن أبرزها النظام الغذائي.

وأثبتت دراسات علمية أن هناك أنواعًا معينة من الأطعمة قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع "Herscan":

اللحوم المصنعة

كشفت دراسة أُجريت عام 2018 أن الاستهلاك المفرط للحوم المُصنّعة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. وتشمل هذه اللحوم: اللحوم المدخنة أو المُملحة أو المُعالجة أو التي تُضاف إليها مواد كيميائية.

وعند طهي هذه اللحوم أو معالجتها بدرجات حرارة مرتفعة، تتكوّن مركبات كيميائية ضارة مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، والتي تساهم في تطوّر الخلايا السرطانية.

الأطعمة غير العضوية

قد تحتوي الأطعمة التي تُزرع باستخدام المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب على بقايا كيميائية ضارة، وقد ربطت الدراسات بعض هذه المواد، مثل حمض 2,4-ثنائي كلورو فينوكسي أسيتيك، بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ويُعد هذا المركب من مثبطات الغدد الصماء، إذ يحاكي هرمون الإستروجين، وهو ما يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان الثدي.

الأطعمة المقلية

أشارت دراسات متعددة إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية، خاصة التي تُطهى بزيوت غير صحية، يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، بسبب تأثيرها على التوازن الهرموني والجهاز المناعي.

الإفراط في تناول الكحول

وجدت دراسات أن النساء اللواتي يستهلكن الكحول بكميات كبيرة ترتفع لديهن نسبة الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بغيرهن، إذ يؤثر الكحول سلبًا على مستويات الهرمونات، ويزيد من تركيز الإستروجين في الجسم.

السكريات المضافة

بيّنت دراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المضافة والحلويات ترفع من مستوى الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين-1 (IGF-1)، وهما عاملان يُسهمان في تحفيز نمو الخلايا السرطانية، خاصة في الثدي.

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