لماذا يجب عليك الاستحمام دائمًا في الليل بدلا من الصباح؟.. مفاجأة

كتب- أحمد الضبع

عادة ما يفضل البعض بدء يومهم بحمام صباحي ينعش الحواس، إلا أن أطباء حذروا من أن هذا السلوك قد لا يكون الخيار الأفضل لصحة الجلد والنوم، بل قد يكون سببًا خفيًا لمشكلات مزعجة مثل حب الشباب، وجفاف البشرة، واضطرابات النوم.

الدكتور أراجونا جوزيبي، المستشار الطبي في شركة Prescription Doctor، أوضح أن الاستحمام في نهاية اليوم له فوائد صحية تتجاوز التنظيف، مشيرًا إلى أن الجسم خلال النهار يتعرض لتراكم الأوساخ والمواد المسببة للحساسية والملوثات المحمولة جوًا، خاصة في فصول الصيف إذ تنتشر حبوب اللقاح والمواد الكيميائية في الجو، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وقال "جوزيبي" في تصريحات لمجلة Glamour UK: "عند الذهاب إلى النوم دون إزالة هذه الرواسب، تنتقل إلى الفراش والوسائد، ما قد يسبب تهيجًا في البشرة، وحكة، وحتى ظهور البثور نتيجة تلوث أغطية النوم.. الهندسة هي سمة الذكاء، وكذلك العناية بالنظافة".

ويوافقه الرأي الدكتور جيسون سينج، طبيب الرعاية الأولية في ولاية فرجينيا الأمريكية، الذي أكد عبر مقطع فيديو على تيك توك أن الاستحمام المسائي يعد وسيلة فعالة لتحسين جودة النوم، خاصة إذا تم بماء دافئ يحفز إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن تنظيم دورة النوم في الجسم.

وأشار "سينج" إلى أن الاستحمام قبل النوم يساعد الجسم على التبريد التدريجي، وهي آلية طبيعية تسهل الاستغراق في النوم، موضحًا: "تجفيف الجسم بالمنشفة بعد الحمام يسرّع من هبوط حرارة الجسم، ما يهيئه لحالة من الاسترخاء المثالي".

دعمًا لتلك النظرية، أظهر تحليل أُجري عام 2019 على 17 دراسة أن الاستحمام في المساء بدرجة حرارة تتراوح بين 40 إلى 42.5 درجة مئوية يحسّن جودة النوم بشكل ملحوظ.

ولمن يعانون من حالات جلدية مثل الإكزيما أو حب الشباب أو جفاف البشرة، ينصح الأطباء بالاستحمام ليلًا إذ تكون البشرة في أوج عملية التجديد الخلوي، ما يعزز فعالية الترطيب والتهدئة.

ومع ذلك، لم يلغ الأطباء أهمية الاستحمام الصباحي بالكامل، حيث يظل وسيلة فعالة لتنشيط الجسم وإزالة العرق والأوساخ، لا سيما بعد التمارين الرياضية أو في الأيام الحارة.

يذكر أنّ استطلاعًا للرأي أجرته YouGov عام 2019 أظهر انقسام البريطانيين حول توقيت الاستحمام، إذ كشف أن نصف السكان فقط يلتزمون بالاستحمام يوميًا، بينما يكتفي ربعهم بالاستحمام كل يومين، وواحد من كل عشرين مرة واحدة أسبوعيًا، بل أن 1% فقط يستحمون مرة واحدة في الشهر.

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