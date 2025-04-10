ماذا يحدث للكبد والكليتين عند التوقف عن تناول السكر لأسبوعين؟

كتبت- أسماء مرسي:

السكر الأبيض، هذا المكون الخفي في العديد من الأطعمة والمشروبات، له تأثيرات سلبية تراكمية على الصحة، ولكن، هل تعلم ماذا يحدث لجسمك وكبدك وكليتيك عند التوقف عن استهلاكه لمدة 14 يوم؟

تأثير التوقف عن السكر على الكبد:

يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويؤدي الكبد دورا مهما في معالجة الفركتوز، وهو أحد أنواع السكر الشائعة.

عندما تصل كميات كبيرة من الفركتوز إلى الكبد، خاصة من المشروبات المحلاة، يبدأ الكبد في تحويل الفائض منه إلى دهون، مع مرور الوقت، يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

لذا، إن تقليل تناول السكر يحمي الكبد ويقلل خطر الإصابة بهذا المرض، عن طريق تخفيف العبء على الكبد في معالجة كميات هائلة من الفركتوز، يمكن للجسم أن يبدأ في التخلص من الدهون المتراكمة، ما يحسن من وظائف الكبد ويقلل من احتمالية حدوث مضاعفات أكثر خطورة، وفقا لموقع "health".

تأثير التوقف عن السكر على الكلى:

لاعندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن نتيجة للاستهلاك المفرط للسكر، يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا التلف إلى ضعف وظائف الكلى وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

لذا، يسهم الحد في استهلاكه في خفض مستويات الالتهاب في الجسم، وبالتالي حماية الكلى من الأمراض.

فوائد أخرى للامتناع عن السكر:

إنقاص الوزن.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة مرض السكري والوقاية منه.

تعزيز تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

تقليل خطر تسوس الأسنان.

ضبط مستويات السكر بالدم.

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