بمكونات من مطبخك.. 6 مشروبات تساعد على الشعور بالدفء مع تقلبات الطقس

كتبت- شيماء مرسي

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار ونشاط للرياح والأتربة خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" 7 مشروبات تساعد على الشعور بالدفء مع تقلبات الطقس، وفقا لموقع "ndtv".

شاي الأعشاب

يحتوي على خصائص دافئة تساعد على رفع درجة حرارة الجسم وتحسين الهضم وتعزيز المناعة.

الماء الساخن مع الليمون

قد يسهم تناول هذا المشروب في الترطيب وإزالة السموم من الجسم، وذلك نظرا لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد على دعم جهاز المناعة ومحاربة أعراض البرد.

عصير التفاح الساخن

قد يساعد هذا المشروب على تحسين الدورة الدموية وإمداد ​​الجسم بمضادات الأكسدة والفيتامينات والشعور بالدفء.

الشوكولاتة الساخنة

يحتوي الكاكاو الداكن الموجود في الشوكولاتة على مضادات أكسدة تدعم صحة القلب وتحسن الوظائف الإدراكية.

ماء جوز الهند الدافئ

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات والمعادن التي تدعم ترطيب الجسم، خاصة خلال فصل الشتاء.

الشاي الأخضر مع العسل

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، مما يساعد على تعزيز عملية الأيض، وحرق الدهون، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشعور بالدفء.

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