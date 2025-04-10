بعد إصابة فتاة بـ''رئة الفشار'' القاتلة.. تحذير مرعب من السجائر الإلكترونية

كتب- أحمد الضبع

أطلقت والدة مراهقة أمريكية تحذيرًا صادمًا من مخاطر السجائر الإلكترونية، بعد إصابة ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا بمرض رئوي نادر وخطير يُعرف باسم "رئة الفشار"، نتيجة استخدامها المكثف لتلك الأجهزة على مدار ثلاث سنوات.

وتروي الأم، كريستي مارتن، تفاصيل اللحظة المفزعة التي تلقت فيها مكالمة من ابنتها «بريان كولين»، وهي مشجعة رياضية من نيفادا، تقول فيها وهي تلهث: "لا أستطيع التنفس"، أثناء تدريبها على التشجيع قبل أربعة أشهر، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وعقب نقلها إلى قسم الطوارئ، كشفت الفحوصات عن إصابة الفتاة بـ"التهاب القصيبات المسدود"، وهو مرض يصيب الشعب الهوائية الدقيقة في الرئة ويؤدي إلى تندّبها، وقد يتطلب علاجًا دائمًا أو حتى زراعة رئة في بعض الحالات المتقدمة.

رئة الفشار.. مرض خطير يتربص بمدخني الإلكترونيات

يرتبط المرض بمواد كيميائية ضارة، أبرزها "ثنائي الأسيتيل" المستخدم في نكهات بعض السجائر الإلكترونية، والذي تم حظره في المملكة المتحدة منذ 2016، لكنه لا يزال مستخدمًا في الولايات المتحدة، ويعد هذا المركب هو نفسه الذي تسبب في إصابة عمال مصنع فشار في ولاية ميسوري قبل سنوات، وأعطى المرض تسميته الشهيرة.

ورغم تلقي الفتاة جهاز استنشاق وستيرويدات لتخفيف الالتهاب، إلا أن الأطباء أبلغوا الأم بأن الحالة دائمة وقد تؤدي لمضاعفات مستقبلية مثل السرطان، مؤكدين: "تلف الرئة الناتج عن هذا المرض لا يمكن عكسه".

أم تكشف خفايا المراهقين

قالت الأم المكلومة: "كانت تستخدم السجائر الإلكترونية سرًا منذ أن كانت في الرابعة عشرة من عمرها لتخفيف التوتر، لم أكن أعلم شيئًا، اكتشفت الأمر بعد أن أصبح من المستحيل التراجع"، مؤكدة أن ابنتها كانت تنفق ما يقرب من 25 دولارًا يوميًا على السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.

وأضافت باكية: "كنا نُخبر سابقًا أن السجائر آمنة، واكتشفنا عكس ذلك. الآن، نكرر الخطأ مع السجائر الإلكترونية، ونحن لا نعلم العواقب الكاملة بعد".

وتزامنًا مع هذه الحادثة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حظر مرتقب للسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد اعتبارًا من يونيو المقبل، في محاولة للحد من انتشارها بين المراهقين.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن واحدًا من كل أربعة أطفال جرّب هذه الأجهزة، بينما يستخدمها واحد من كل ستة من الفئة العمرية 16-17 عامًا بشكل منتظم.

وسجلت عدة تقارير حالات مشابهة شملت انهيار الرئتين والتقيؤ بسوائل ملونة، بل وصل الأمر إلى دخول أطفال في سن الرابعة إلى المستشفى بسبب مضاعفاتها.

في ختام حديثها، وجهت الأم نداءً صريحًا للأهالي: "لا تستهينوا، هذه قصة تحذيرية، لا تسمحوا لأطفالكم بالتدخين الإلكتروني مهما كلّف الأمر، الأطفال يمكنهم شراء هذه الأجهزة بسهولة من محال التدخين، إنها تجارة تُهدد حياة أبنائنا".

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