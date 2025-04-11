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مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة.. هذا ما حدث

07:00 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة3
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    مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة7
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    مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة2
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    مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة5
  • عرض 6 صورة
    مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة1
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كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت سافانا كرافن أنتاو البالغة من العمر 23 سنة، وهي مراسلة تعمل لدى مجموعة "لايف أكشن" المدافعة عن حقوق المرأة، لموقف محرج أثناء قيامها بمهمة صحفية في أحد شوارع نيويورك.

وبينما كانت تجري أنتاو مقابلة مع امرأة حول قضية تنظيم الأسرة والإجهاض، تطور النقاش بشكل مفاجئ ومقلق ليتحول إلى عمل عنيف وغير مبرر.

لحظات صادمة واعتداء وحشي في وضح النهار

في غضون ثوان معدودة، قامت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها بتوجيه ضربات قوية ومباشرة إلى وجه أنتاو باستخدام هاتفها.

ووفقا لما تم توثيقه في مقطع فيديو انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، لم تكتف المرأة بالاعتداء الجسدي، بل وجهت عبارات بذيئة لأنتاو أثناء ابتعادها عن المكان.

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لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة مراسلة تتعرض لموقف محرج سافانا كرافن
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