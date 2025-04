مراسلة تتعرض لموقف محرج وغريب على الهواء مباشرة.. هذا ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت سافانا كرافن أنتاو البالغة من العمر 23 سنة، وهي مراسلة تعمل لدى مجموعة "لايف أكشن" المدافعة عن حقوق المرأة، لموقف محرج أثناء قيامها بمهمة صحفية في أحد شوارع نيويورك.

وبينما كانت تجري أنتاو مقابلة مع امرأة حول قضية تنظيم الأسرة والإجهاض، تطور النقاش بشكل مفاجئ ومقلق ليتحول إلى عمل عنيف وغير مبرر.

لحظات صادمة واعتداء وحشي في وضح النهار

في غضون ثوان معدودة، قامت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها بتوجيه ضربات قوية ومباشرة إلى وجه أنتاو باستخدام هاتفها.

ووفقا لما تم توثيقه في مقطع فيديو انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، لم تكتف المرأة بالاعتداء الجسدي، بل وجهت عبارات بذيئة لأنتاو أثناء ابتعادها عن المكان.

VIDEO OF THE ASSAULT OF PRO LIFE JOURNALIST BY PRO-ABORTION ADVOCATE IN NEW YORK



Savannah Craven was working with Live Action conducting man on the street interviews, asking “Do you know what Planned Parenthood does?” when she was attacked



She is at hospital now pic.twitter.com/oTOKATXsjp