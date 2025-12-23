مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

"بمشاركة ماييلي".. الكونغو يفتتح مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على بنين

كتب : محمد خيري

04:43 م 23/12/2025

منتخب الكونغو الديمقراطية

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا مهمًا على نظيره منتخب بنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشارك المنتخبان في منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبهما منتخبي السنغال وبوتسوانا.

ويسعى منتخب الكونغو الديمقراطية، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، إلى تحقيق إنجاز أفضل في النسخة الحالية من البطولة، بعدما أنهى مشاركته في نسخة 2023 بالمركز الرابع.

وشهد اللقاء مشاركة المهاجم فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، من مقاعد البدلاء، حيث دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وفرض منتخب الكونغو الديمقراطية سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، وترجم أفضليته بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق ثيو بونجوندا، الذي استغل عرضية متقنة من آرثر ماسوكو، ليضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

وكاد بونجوندا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29، إلا أن محاولته تحولت إلى ركلة ركنية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز المخضرم سيدريك باكامبو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 47 بضربة رأسية قوية، غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، عقب العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وبهذا الفوز، حصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول ثلاث نقاط له في المجموعة، معززًا آماله في المنافسة على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.

الكونغو منتخب الكونغو كأس الأمم الأفريقية مباراة الكونغو وبنين

