"اتدلعنا كتير".. تعليق ناري من شوبير على بيان النيابة حول وفاة السباح

رد عاجل من وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف

يبدأ منتخب مصر، اليوم، استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب جنوب أفريقيا، الذي يمتلك الرصيد ذاته عقب فوزه في الجولة الأولى.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن يسعى لإيجاد حل سريع لأزمة إهدار الفرص، بعدما ظهر ضعف واضح في اللمسة الأخيرة خلال مواجهة زيمبابوي.

وأهدر لاعبو المنتخب عددًا كبيرًا من الفرص المحققة أمام مرمى زيمبابوي بسبب سوء الإنهاء الهجومي، قبل أن ينجح الفراعنة في قلب تأخرهم وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويركز حسام حسن وجهازه المعاون خلال التحضيرات المقبلة على تحسين الفاعلية الهجومية، والعمل على استغلال الفرص بشكل أفضل، قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا، والتي تُعد صراعًا مباشرًا على صدارة المجموعة، التي يتقاسمها المنتخبان برصيد 3 نقاط لكل منهما، عقب فوز مصر على زيمبابوي وجنوب أفريقيا على أنجولا في الجولة الأولى.