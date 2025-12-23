مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

رد عاجل من وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف

كتب : محمد خيري

04:26 م 23/12/2025
أكدت وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد في بيان النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مشيرة إلى أنها تنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وشددت الوزارة، في بيان رسمي صادر منذ قليل، على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون واحترام جهات التحقيق المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للدولة ولوزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن اللجنة القانونية والمالية التي جرى تشكيلها من جانبها بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما توصلت إليه، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بمبادئ الحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وفاة السباح يوسف وزير الرياضة اتحاد السباحة بيان النيابة وزارة الشباب والرياضة

جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

