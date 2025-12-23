"اتدلعنا كتير".. تعليق ناري من شوبير على بيان النيابة حول وفاة السباح

أكدت وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد في بيان النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مشيرة إلى أنها تنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وشددت الوزارة، في بيان رسمي صادر منذ قليل، على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون واحترام جهات التحقيق المختصة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى للدولة ولوزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن اللجنة القانونية والمالية التي جرى تشكيلها من جانبها بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما توصلت إليه، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بمبادئ الحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.