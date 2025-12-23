كيف يساعد الزنجبيل في تخفيف الصداع النصفي؟.. هذا ما يحدث لجسمك

يعد الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إزعاجا، إذ يتسبب في ألم نابض وقوي غالبا في أحد جانبي الرأس، ويصاحبه شعور بالغثيان وحساسية مفرطة تجاه الضوء والصوت، بحسب موقع Very Well Health.

ورغم اعتماد كثيرين على المسكنات الدوائية، تشير دراسات حديثة إلى أن الزنجبيل قد يكون بديلا طبيعيا فعالا في تخفيف أعراض الصداع النصفي، سواء الألم أو الغثيان أو حتى الانزعاج من الضوء.

كيف يساعد الزنجبيل في تخفيف الصداع النصفي؟

1- التخفيف من حساسية الضوء

يعاني كثير من مرضى الصداع النصفي من رهاب الضوء، وهو عرض قد يفاقم الإحساس بالألم.

وأظهرت تجربة سريرية أن إضافة مستخلص الزنجبيل إلى العلاج التقليدي قللت من شدة الحساسية للضوء مقارنة باستخدام المسكنات وحدها، خلال فترات قصيرة من بدء العلاج.

2- تقليل الغثيان والقيء

الغثيان من أكثر الأعراض المصاحبة للصداع النصفي شيوعا. ويحتوي الزنجبيل على مركب "جينجيرول" الذي يعزز حركة الجهاز الهضمي، ما يساعد على تسريع تفريغ المعدة وتقليل الشعور بالغثيان.

كما أثبتت دراسات سابقة فعاليته في حالات الغثيان المرتبط بالحمل والعلاج الكيميائي وما بعد العمليات الجراحية.

3-مسكن طبيعي للألم

يسهم الالتهاب وتنشيط مسارات الألم في زيادة حدة نوبات الصداع النصفي.

ويحتوي الزنجبيل على مركبات طبيعية مضادة للالتهاب، تعمل بطريقة قريبة من تأثير الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، لكن دون التأثيرات الجانبية الشائعة على المعدة.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه الخصائص قد تساعد في تقليل شدة الألم المصاحب للنوبات.

