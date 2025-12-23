إعلان

مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً

كتب : محمد نصار

06:21 م 23/12/2025

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف المحال العامة، على إقرار مزيد من التيسيرات والتسهيلات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات جديدة جارٍ العمل عليها مع باقي الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إقرار هذه التسهيلات مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أنها تشمل تخفيضات على الرسوم الخاصة بالتراخيص وتوفيق الأوضاع.

منال عوض التنمية المحلية تراخيص المحال

