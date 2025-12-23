مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً

قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف المحال العامة، على إقرار مزيد من التيسيرات والتسهيلات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك إجراءات جديدة جارٍ العمل عليها مع باقي الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إقرار هذه التسهيلات مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أنها تشمل تخفيضات على الرسوم الخاصة بالتراخيص وتوفيق الأوضاع.