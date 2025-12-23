إعلان

وفاة إسلام سري سادس ضحايا حادث السير الذي أودي بحياة إسماعيل الليثي

كتب : مصطفى حمزة

02:51 م 23/12/2025

اسماعيل اللثيثي وإسلام سري

كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا العازف إسلام سري، عضو فرقة المطرب الراحل إسماعيل الليثي، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك إثر إصابته في حادث السير المروع الذي وقع في نوفمبر الماضي.

وكشف محمد سامي، شقيق العازف شريف سامي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن وفاة إسلام سري، ظهر اليوم، إثر الإصابات التي عانى منها عقب حادث السير، موضحا أن الراحل أحد عازفي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.

ويعد العازف الراحل إسلام سري، سادس ضحايا حادث السير المروع الذي وقع في طريق أسيوط، نوفمبر الماضي، إذ رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في 10 نوفمبر الماضي، وتوفي عقب الحادث مباشرة، 4 أشخاص من عائلة واحدة (أب وأم وابنهما واثنين من أشقائه) من أسيوط.

العازف إسلام سري عضو فرقة الراحل إسماعيل الليثي وفاة إسلام سري سادس الضحايا حادث السير الذي أودي بحياة إسماعيل الليثي

